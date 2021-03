Los policías de Gibraltar involucrados en la colisión en la que murieron dos ceutíes, sin cargos

Los dos agentes de la Policía Real de Gibraltar (RGP) involucrados en la colisión, tras una persecución a alta velocidad por el mar, en la que murieron dos ceutíes el 8 de marzo de 2020 no se enfrentarán a cargos criminales. Así lo recoge Gibraltar Chronicle tras una entrevista de un portavoz policial gibraltareño en Radio Gibraltar, quien explicó que esta medida se basa en la “evidencia disponible actual”.

Los dos oficiales de la RGP se encontraban a bordo de una patrullera que perseguía a una embarcación semirrígida de 14 metros de eslora en la que iban tres ceutíes y un portugués. En un momento de la carrera, la embarcación policial colisionó con la lancha fuera de las aguas que el Peñón reclama como propias. La Policía de Gibraltar explicó que la persecución a alta velocidad se originó después de que los agentes detectaran la embarcación sospechosa, que apoyaba una actividad de tráfico de drogas. La unidad marítima de la Policía de Gibraltar prestaba apoyo a las fuerzas del orden españolas en esta intervención en alta mar.

El suceso quedó bajo investigación en la Roca, pero también en España se produjo su propia actuación al judicializarse el asunto tras la denuncia interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción, en donde se denunció por delito de homicidio imprudente a la Policía de Gibraltar, solicitándose que la Guardia Civil pudiera investigar el suceso, inspeccionar la semirrígida y tomar declaración a los policías. El pasado octubre se dictaba una orden europea de investigación por parte del juzgado español.

Fruto de esa investigación en Gibraltar se determinó que “no hay motivos” para presentar “cargos” contra los oficiales. El portavoz policial manifestó textualmente que “siguiendo asesoramiento”, los dos oficiales de la RGP “han sido informados de que no se levantarán cargos criminales contra ellos”. No obstante se puntualiza en dicha información que los oficiales podían enfrentarse a procedimientos disciplinarios internos, aunque no se ha tomado ninguna decisión al respecto, algo que se consideraría más adelante, sin descartarse.

Según publica El Faro de Ceuta, el caso judicial en España sigue su curso. Se dictó esa orden europea pero la Policía de Gibraltar asegura que todavía no ha recibido ninguna comunicación de los tribunales en nuestro país a este respecto. Las familias de los dos fallecidos han pedido que se haga justicia y que la investigación siga hasta el final para conocer qué fue lo que sucedió, cómo y en qué condiciones fueron abordados la noche del incidente que terminó en tragedia.