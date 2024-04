Anulada la sentencia a dos policías de Gibraltar por la muerte de dos españoles en una persecución en el mar

Los dos agentes de la Policía de Gibraltar -ya no forman parte del cuerpo- que fueron acusados de un homicidio doloso por su implicación en marzo de 2020 en un incidente en el que murieron dos ciudadanos españoles -ceutíes residentes en La Línea- en una persecución en el mar a una embarcación semirrígida han visto anulado el veredicto tras su apelación.

Según informa la GBC, la sentencia anula la conclusión del forense de 2021 de "homicidio doloso", que había sido confirmada en revisión judicial el año pasado. El Tribunal de Apelación dictaminó que las indicaciones dadas por el juez de instrucción al jurado eran "profundamente erróneas" y que las pruebas debían examinarse en una nueva investigación.

La revisión judicial del año pasado del veredicto de 2021 sobre "homicidio doloso" concluyó que el juez de instrucción había dado algunas indicaciones erróneas al jurado. El Tribunal de Apelación no estuvo de acuerdo con las conclusiones del presidente del Tribunal Supremo de que no habría afectado al resultado de la investigación.

La sentencia del Tribunal de Apelación afirma que, aunque es imposible saber si un jurado debidamente dirigido llegaría a la misma conclusión, es en interés de la justicia que las pruebas se escuchen en una nueva investigación.

El accidente mortal

En las primeras horas del 8 de marzo de 2020, una embarcación de la Policía Real de Gibraltar (RGP) persiguió a dos hombres en una embarcación semirrígida sospechosa de transportar carga ilegal. El resultado fue una colisión en aguas españolas y la muerte de dos hombres.

El Tribunal de Apelación examinó una serie de puntos clave, entre ellos si la tripulación del buque de la RGP debía prestar atención a los ocupantes de la embarcación semirrígida y si el riesgo de muerte era una consecuencia razonablemente previsible de la forma en que se manejaba la embarcación semirrígida.

El veredicto original de "homicidio doloso" fue anulado por tres motivos:

En primer lugar, los "errores del juez de instrucción" por determinar el alcance del deber de asistencia a los tripulantes de la embarcación a efectos de considerarlo homicidio por negligencia grave. También rechazó la opinión del presidente del Tribunal Supremo de que, debido que la colisión se produjo en aguas españolas, quedaba fuera de la jurisdicción de los agentes de la RGP, quienes, al no tener poder de detención, ya no estaban actuando en cumplimiento de su deber, aunque creyeran que se encontraban en aguas de Gibraltar. El Tribunal de Apelación consideró que este análisis retrospectivo era manifiestamente erróneo y que deberían haberse tenido en cuenta las acciones realizadas en ese momento y en esas circunstancias.

El segundo motivo fue la "explicación insuficiente y engañosa" que el juez de instrucción dio al jurado sobre lo que constituye un incumplimiento del deber.

En tercer lugar, que el magistrado instructor "había orientado lamentablemente mal al jurado sobre la cuestión del riesgo grave y evidente de muerte". De nuevo, la sentencia dice que fue un error por parte del presidente del Tribunal Supremo utilizar el beneficio de la retrospectiva en su Revisión Judicial.

El juez de apelación Nigel Davis señala que no se podía prever que la colisión pudiera adoptar la forma horrible y fatal que adoptó y que "dado que las instrucciones dadas al jurado no estaban bien formuladas, no eran equilibradas ni jurídicamente exactas, estaba de acuerdo en que la justicia exigía que se celebre un nuevo proceso".

El diario El Faro de Ceuta señala que en España, cuatro años después, las familias de los fallecidos siguen esperando justicia. Presentaron una denuncia en los juzgados de La Línea para indagar en lo ocurrido, "ejecutándose una investigación por parte de la Guardia Civil que chocó con la nula colaboración ofrecida a España por parte de Gibraltar".

La investigación de la Benemérita, señala el periódico ceutí, concluyó que los dos ceutíes fueron arrollados de una manera "brutal e injustificada", en un choque que quedó recogido en las grabaciones de las cámaras del SIVE, toda vez que tuvo lugar en aguas españolas.