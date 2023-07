Picardo anuncia un referéndum en Gibraltar si el tratado entre Reino Unido y la UE afecta a la soberanía

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha asegurado este miércoles ante un comité de parlamentarios británicos que convocará un referéndum en la Roca si, a su juicio, existen aspectos que cuestionen la soberanía del Peñón en el tratado fruto de las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea para regular las relaciones entre la colonia y los Veintisiete.

La Comisión de Escrutinio Europeo -compuesta por parlamentarios de varios partidos designados para controlar al Gobierno británico en los asuntos de la Unión Europea- ha interpelado al responsable llanito durante aproximadamente una hora y cuarto sobre diversos aspectos de las negociaciones.

Casi al final de la sesión, el parlamentario de los tories (partido conservador) Greg Smith ha planteado una pregunta sencilla y directa a Picardo:"¿Habrá referéndum?", a la que Picardo ha respondido en dos partes, refiriéndose a los motivos y tiempos para plantear esta posibilidad.

"Desde mi punto de vista, si algún aspecto del tratado toca o cuestiona la soberanía -y no lo hará, ha asegurado- entonces tiene que pasar por un referéndum. Incluso por un aspecto en el tratado que no cuestione la soberanía pero cambie considerablemente cómo funcionan las cosas en Gibraltar puede ser necesario someterlo a un referéndum", ha contestado Picardo.

Al concluir la respuesta sobre en qué casos motivarán una consulta en Gibraltar, Picardo ha recordado a los representantes de la Cámara de los Comunes que "hay un horizonte en el [proyecto de] tratado de cuatro años, por lo tanto, hay un periodo de tiempo donde se puede tomar una decisión sobre si es necesario convocar un referéndum o no".

El ministro principal también ha aclarado en Londres que su intención es seguir siendo ministro principal -este año se volverá a presentar a las elecciones- hasta conseguir un tratado satisfactorio.

Aeropuerto

Picardo ha negado ante el comité de parlamentarios británicos que la exigencia española de controlar el aeropuerto de Gibraltar haya estancado el diálogo con la UE, como aseguró The Times. El dirigente llanito ha defendido que el único motivo que ha paralizado las negociaciones ha sido la convocatoria electoral del próximo 23 de julio en España.

El diálogo "era complicado, difícil e intenso, que es exactamente lo esperable en este proceso al acercarnos hacia su conclusión", ha descrito el ministro principal.

El ministro principal ha defendido nuevamente la idea de dos puestos de control, uno controlado por Gibraltar y otro por Frontex. Esta propuesta ha resultado controvertida para varios miembros del comité, que han cuestionado a Picardo y han expuesto una situación hipotética: ¿Qué puede ocurrir si una persona obtiene de las autoridades de la Roca el permiso para circular pero posteriormente es denegado por España y la Unión Europea?

A ese respecto, ha evitado entrar en detalles (apelando a la existencia de una negociación no cerrada) y ha intentado esquivar las preguntas arguyendo que ese fallo solo se dará si las autoridades británicas y el Sistema de Información de Schengen -el sistema de intercambio de información para la seguridad y la gestión de fronteras en Europa- no se ponen de acuerdo o no comparten la suficiente información.

Vox en el Gobierno de España

Los parlamentarios han preguntado a Picardo sobre el escenario postelectoral español, con la posibilidad de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. La formación ultraconservadora considera que la prioridad es descolonizar Gibraltar porque se trata de un territorio español.

El ministro principal ha contestado de forma tajante que "Vox puede decir lo que quiera sobre Gibraltar". "Yo puedo decir que Galicia es francesa y eso no hace que Galicia sea francesa", ha añadido, para luego sostener que "Gibraltar no ha sido probablemente nunca español porque la España que tenía Gibraltar no era la España que tenemos hoy. Era Castilla y todo el resto. Y Gibraltar nunca va a ser español, esa es la realidad", ha zanjado.