La exigencia española por controlar el aeropuerto de Gibraltar estanca el diálogo con la UE, según 'The Times'

Las conversaciones entre la UE y Reino Unido para cerrar un Gibrexit pacífico han encallado por las exigencias de España sobre el control del aeropuerto de Gibraltar, situado en instalaciones de la fuerza aérea británica (RAF), según explica el periódico británico The Times en un artículo escrito por Isambard Wilkinson, corresponsal del medio en España.

Según el diario, los diplomáticos británicos acusan al Gobierno español de hacer "demandas inaceptables" que pondrían en riesgo la soberanía del Peñón. The Times ha usado la expresión penny-wise and pound-foolish (cautelosos con los peniques, necios con las libras) para resumir la opinión de los funcionarios españoles sobre la actitud de los británicos, que estarían centrándose en pequeños detalles del acuerdo.

The Times explica que hay temores entre las autoridades británicas por las elecciones generales en España, ya que consideran una posibilidad la vuelta de un gobierno "hostil a cualquier tipo de compromiso sobre el territorio", haciendo que las conversaciones se rompan.

"Gibraltar, que tiene frontera terrestre con España, ha quedado en el limbo desde que el Brexit lo dejó fuera de la unión aduanera de la UE y sin garantizar la libre circulación de personas. En virtud de un acuerdo temporal, España ha otorgado unilateralmente el paso fronterizo gratuito a trabajadores y turistas para evitar interrupciones. Sin embargo, esto podría rescindirse en cualquier momento y el objetivo de la negociación es acordar un área común de viaje entre Gibraltar y la zona Schengen, eliminando la mayoría de los controles de inmigración en la frontera", detalla Wilkinson.

"Los españoles han pedido un marco regulatorio sobre la gestión del aeropuerto que implica jurisdicción española, que no es algo que Gibraltar pueda tolerar", dijo el vicealmirante David Steel, gobernador de Gibraltar. Según Steel "en el Acuerdo Marco de Nochevieja de 2020 se dejó de lado el tema de la soberanía. Ahora España lo ha reintroducido".

El papel y alcance exacto que tendría la policía española en Gibraltar es otro de los puntos calientes del estancamiento, según el medio inglés.

"Hemos llegado a una fórmula que significaría que Frontex (la agencia fronteriza de la UE) administraría la frontera en nombre de la UE , supervisada por funcionarios españoles, como el estado fronterizo de la UE responsable de la implementación de los controles de Schengen", dijo el gobernador.

"¿Qué significa supervisado? Debemos asegurarnos de que no se extienda a la soberanía, que no exceda lo que podamos aceptar en términos de jurisdicción y control", puntualizó.

"Las negociaciones se han complicado por las elecciones anticipadas de España convocadas para el 23 de julio. Las encuestas sugieren que el conservador Partido Popular va por delante en las encuestas, pero es posible que tenga que formar una coalición con el partido de extrema derecha Vox, que tiene un línea dura con Gibraltar. Vox ha pedido previamente el cierre de la frontera terrestre de Gibraltar con España para "asfixiar" el territorio y recuperar la soberanía sobre él", escribe Wilkinson.

Según The Times, un funcionario español habría comentado que "si llegan al poder, el trato está prácticamente muerto".

"Ahora tenemos una ventana muy estrecha para cerrar el acuerdo. Es posible, pero no somos optimistas. Hay ciertas líneas rojas sobre las que no estamos preparados para comprometernos", según una fuente diplomática británica.

"José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, ha afirmado que hay un acuerdo sobre la mesa a la espera de ser firmado, y dijo en diciembre pasado que su país no podía negociar "eternamente" con el Reino Unido", recuerda el corresponsal de The Times.

"Las demandas de España se han endurecido desde que el Gobierno socialista nombró a Albares ministro de Asuntos Exteriores en 2021", según The Times.

El diario inglés publica que los funcionarios españoles afirman que el Reino Unido y Gibraltar "son el obstáculo para un tratado", porque el acuerdo "sí, reajusta ligeramente la balanza de la soberanía a favor de España, pero debilita la posición negociadora de España a largo plazo, ya que un tratado reconocería implícitamente la soberanía del Reino Unido".

The Times acusa a España de "escenificar" que el tratado estaba listo para firmar y que la parte británica, en especial Gibraltar, eran los responsables del estancamiento de las conversaciones.

"Todos los involucrados saben que he sido una fuerza de bien en este proceso, buscando sacar las cosas adelante y evitar los escollos que históricamente todos sabemos que nos pueden llevar a no llegar a un acuerdo", ha explicado el aludido Fabián Picardo.

"La única vez que sería un obstáculo para avanzar es cuando el tema propuesto es como la soberanía, la jurisdicción o el control y entonces no solo seré difícil, seré el escollo en el que todo caiga", advierte Picardo. Sin embargo, el gibraltareño asegura que "un acuerdo está a un beso de distancia".

"Soy optimista de que podríamos llegar a un acuerdo si los temas que están sobre la mesa no implican que ninguna de las partes tenga que perder en un tema de importancia fundamental", compartió Picardo.

Para The Times, el acuerdo es algo esencial: "La libertad de circulación es fundamental para Gibraltar porque el territorio, que tiene una población de 30.000 habitantes, depende de unos 15.000 trabajadores que cruzan cada día la frontera desde España, que, por ejemplo, aportan la mitad de su personal sanitario. También trabajan en los negocios de seguros y juegos en línea cruciales de Gibraltar, así como en el turismo".

John Isola, jefe de la cámara de comercio de Gibraltar, ha señalado al respecto que un resultado sin acuerdo sería una "catástrofe" para el territorio. "Necesitamos un tratado que nos dé estabilidad y termine con el limbo", detalló.

El Gobierno de España

El Gobierno español considera que "la pelota se encuentra en el tejado del Reino Unido" a la hora de decidir sobre la propuesta de España y la Comisión Europea para hacer una zona de prosperidad compartida en Gibraltar.

La propuesta, presentada el año pasado, tiene como objetivo el establecimiento de un nuevo marco jurídico que siente las bases de una relación estable entre España y la Unión Europea, por un lado, y el territorio de Gibraltar, a través del Reino Unido, por otro, tras la salida de este país de la UE.

El texto remitido al Reino Unido diseña una propuesta global que incluye disposiciones sobre la movilidad de personas, con el objetivo de la supresión de la verja fronteriza y garantizar así la plena fluidez del tránsito, según el Gobierno español.

Comentarios de Landaluce

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha respondido a las cuestiones relacionadas con el artículo de The Times, al final de una convocatoria de prensa donde se presentaba el logo de la procesión Magna Mariana de Algeciras.

"Mi visión es que tenemos que tener una convivencia en paz, en armonía y que sirva para el desarrollo de las nueve poblaciones del Campo de Gibraltar, es decir las ocho del Campo de Gibraltar y Gibraltar, nueve. Buscar el beneficio para nuestra tierra especialmente después del Brexit, que nos ha dejado dañados", ha explicado el regidor.

"Para nosotros es muy importante los entre 12.000 y 15.000 trabajadores transfronterizos, pero también es que los beneficios que vengan deben sean para toda la comunidad, no solo para una de las partes. Un compromiso de desarrollo con unas condiciones de armonización y también con un compromiso de beneficio y atracción por parte del ministerio de Hacienda. Eso unido a inversiones para desarrollar a nuestro pueblo no solo en el tejido industrial, en la formación o en la capacitación sino también en materia de infraestructuras. Necesitamos un área de beneficio compartida, entramos todos", detalla el alcalde.

"Si Gibraltar entra en Schengen, no puede ser en detrimento de nuestro pueblo, industrias, medio ambiente; si se entra, se entra con todas las consecuencias. Y además preservando nuestra legitima aspiración a la cosoberanía, entendiendo que el territorio de la Unión Europa está controlado, compartido o no con Frontex, por la policía nacional y la guardia civil. No se puede entrar de cualquier manera", concluye.