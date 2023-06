Picardo baraja recurrir a trabajadores extracomunitarios si no hay un acuerdo sobre Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, baraja recurrir a trabajadores extracomunitarios si no se produce un acuerdo para regular la relación entre la colonia y la Unión Europea tras el Brexit, según recoge el medio inglés The Financial Times. Picardo ha evitado entrar en detalles sobre esta posibilidad alegando que "no quieres ayudar a los que buscan hacerte daño".

El máximo dirigente llanito sostiene que Gibraltar se encuentra preparado para cualquier escenario, incluyendo el cambio drástico en la economía que supondría la aplicación de un Brexit duro, ante la inexistencia de un acuerdo, actualmente en suspenso por la convocatoria de elecciones generales en España. El Ejecutivo gibraltareño ya aprobó una serie de planes de contingencia para hacer frente a nuevos escenarios en materias como la fuerza laboral, sanidad o energía.

En The Financial Times, Picardo acusa al Gobierno de España de no haber logrado un acuerdo sobre Gibraltar "porque el gobierno de Sánchez encendió las alarmas de soberanía al buscar un punto de apoyo en el aeropuerto de Gibraltar para la policía de fronteras y el regulador de aviación de España". Aunque los motivos de desencuentro son mayores, ya que abarcan cuestiones como la igualación de las pensiones de los trabajadores españoles con las de los llanitos, la transposición de la normativa medioambiental de los 27 al Peñón, la armonización fiscal de la colonia con España, el sistema de control de las fronteras exteriores y el uso militar del puerto y aeropuerto.

"Si alguien en cualquier partido político de la izquierda, la derecha o el centro de España piensa que va a someter al pueblo de Gibraltar a alguna concesión o compromiso sobre la soberanía mientras yo sea el ministro principal, se equivocan", concluye Picardo en el artículo.

Trabajadores transfronterizos

La Verja que separa España de Gibraltar es cruzada diariamente por unos 15.400 trabajadores para trabajar en la colonia, según datos del propio gobierno gibraltareño. Junto a los españoles (10.438), en este colectivo se adscriben nacionales de Portugal, Rumanía, Italia, Polonia, Irlanda, Alemania, Hungría y Bulgaria, entre otros países. Los británicos suman otras 2.098 personas que acceden a Gibraltar desde territorio comunitario.

John Isola, jefe de la cámara de comercio de Gibraltar, advierte de "un impacto muy repentino en la economía" si la gente no puede ir a trabajar si España comienza a aplicar estrictos controles fronterizos. Joseph García, número dos en el gobierno de Gibraltar y ministro a cargo de la salida de la UE, está de acuerdo en que "haría la vida extremadamente difícil".

El plan de contingencia para un Brexit duro incluye entre sus medidas solicitar a las empresas que cambien los patrones de turnos para evitar las horas pico de cruce y respaldar desarrollos inmobiliarios para acomodar a los trabajadores "varados", según The Financial Times.

"Los empleados españoles podrían hacer más trabajo desde casa, como lo hicieron durante la pandemia", según el medio inglés, pero Nigel Birrell, director ejecutivo de Lottoland -una de las mayores casas de juego en línea afincadas en la roca-, se pregunta si las autoridades fiscales de España "tratarían entonces de imputar" a sus empleadores por haberse convertido en "entidades españolas".

Landaluce "enemigo" de Gibraltar

El medio inglés tilda al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, como un "enemigo" de Gibraltar, citando dos frases del algecireño que acusa al Peñón de "aprovecharse" de los vecinos: "Gibraltar puede comer tostadas untadas con mantequilla por ambos lados. ¿Y quién proporciona el pan, la mantequilla y el café para acompañarlo? España, sí", "¿Cómo puede ser que los pobres estén alimentando a los ricos?"

Unos comentarios que son negados por Gibraltar que, a la postre, se autodefine como "uno de los mayores contribuidores a la economía andaluza".