Gibraltar importó desde España en 2022 más de 23 millones de cajetillas de cigarrillos

Las imágenes grabadas en vídeo el pasado 2 de febrero mostraban cómo una colla salvaje de contrabandistas apedreaba con impunidad a dos agentes de Aduanas españoles en la playa de Levante de Gibraltar, adonde habían llegado tras quedar a la deriva su lancha por una avería del motor. Dos aspectos destacaron en la reacción de las autoridades del Peñón ante este suceso, con el apoyo de Reino Unido a través de su gobernador militar: los funcionarios españoles invadieron territorio british, cometiendo una acción "imprudente, temeraria y negligente", y lo ocurrido fue consecuencia de un problema generado al otro lado de la Verja: "Una operación contra el contrabando en España desplazó a esta banda hasta Eastern Beach", dijo Fabián Picardo. El ministro principal de la Roca se jactó de que, cuando se estrenó en el cargo en 2011, existían algunas "matuteras", pero que resolvieron el problema "otorgando a nuestros agentes del orden público poderes adicionales para luchar contra el problema".

Un tercio del presupuesto anual de la colonia depende de los impuestos a los cigarrillos

El problema, pese a lo afirmado por Picardo, se mantiene tan vivo o más que a su llegada al Ejecutivo llanito. Y el origen sigue estando en Gibraltar. Hoy, como ayer, el contrabando de tabaco sustenta en buena medida las arcas públicas del Peñón. Según la Agencia Estatal de Administración Tributaria española (AEAT), aproximadamente un tercio del presupuesto anual de la colonia -en torno a 550 millones de libras- depende de los impuestos al tabaco: por cada caja, cada una con 500 cajetillas de cigarrillos, las arcas públicas gibraltareñas ingresan 600 euros.

Los cigarrillos entran de forma ingente al Peñón pese a contar con una población censada que no llega a 34.000 individuos. Paradójicamente, España contribuye de forma consciente a ese negocio oscuro bajo el argumento de que no se pueden desatender las necesidades básicas de la población de la Roca, residente en un territorio que vive principalmente de la gestión de grandes patrimonios -de toda procedencia-, el juego online y el turismo. Y donde no hay fábrica alguna.

En 2022 fueron 23,4 millones las cajetillas que entraron en Gibraltar a través de la Verja, a tenor de los datos de la AEAT facilitados a Europa Sur, mediante un proceso legal, con todos los controles y con marcas de cigarrillos conocidas. La cifra es notable, aunque inferior a las de 2021, cuando se contabilizaron 28,3 millones de cajetillas importadas por vía terrestre, y 2020, con 26,6 millones.

Es evidente que, con una población tan exigua, es imposible que todo ese tabaco sea consumido por los llanitos. El tabaco que entra por la Verja lo hace en regla, pero no lo hace así cuando sale hacia España, sobre todo a través de las playas de La Línea, ocasionando grandes pérdidas al fisco español. Pero hay más. A las cantidades expuestas hay que añadir las que entran por vía marítima a través del puerto de Gibraltar y al margen, por tanto, del control de España y de la UE.

Desde Aduanas se apunta que, en contra de lo recogido en el memorando de entendimiento sobre el tabaco, acordado entre Reino Unido y España en noviembre de 2018 tras el Brexit, las autoridades llanitas no facilitan las cifras de sus importaciones desde terceros. "Se los hemos pedido de forma reiterada desde la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude de la UE), pero no nos han dado ni un dato", sentencian desde Aduanas.

El tabaco por mar llega desde países como Chipre o Luxemburgo. De sus muelles parten barcos llenos de cajetillas cuyo destino oficial puede ser algún punto de África o Asia con controles relajados, pero la carga acaba finalmente en el Peñón, según afirman fuentes conocedoras del trasiego del tabaco que sale de Gibraltar. Así lo atestiguan también las incautaciones de tabaco ilegal que realizan la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas, que permiten en muchas ocasiones realizar la trazabilidad del tabaco, al igual que las encuestas de cajetillas vacías que encarga regularmente Altadis. A preguntas de este periódico, el Gobierno de Gibraltar ha optado por el silencio.

Fuentes policiales y de Aduanas subrayan que el Ejecutivo llanito es perfecto conocedor del papel clave que juega el contrabando de tabaco en su economía y de los beneficios que saca la colonia de dicha actividad. Y presumen que poco va a hacer para cambiar la situación, máxime cuando arrastra un endeudamiento público de 652 millones de libras. Y en año electoral para Picardo, aspirante a la reelección.

“Saben que desde dónde sale el tabaco, bien hacia el levante o el poniente, y saben en qué puntos va a ser recogido por las gomas”, señala una fuente de Aduanas. Cada lancha neumática, dependiendo de su tamaño, puede llevar hasta veinte cajas. “Hemos visto hasta nueve saliendo del Peñón de noche de forma simultánea y haciendo más de un viaje”, añade.

Una goma de tamaño medio puede cargar unas diez cajas por viaje, por lo que si esas cajetillas se venden en España a 5 euros, la mercancía alcanza un valor de 25.000 euros. Como el diferencial impositivo con Gibraltar se sitúa oficialmente en torno al 30%, cada viaje reporta un beneficio aproximado de 8.000 euros. No obstante, la cifra real es mucho mayor puesto que los traficantes compran el tabaco directamente a los fabricantes, con un coste mucho más bajo en relación a los precios oficiales que rigen en el Peñón. Hay noches en las que las mafias pueden llevar de un lado a otro 300 cajas, con lo que el saldo a favor de los contrabandistas se dispara.

La indolencia llanita a la hora de poner coto al contrabando hace difícil la creación de una "zona de prosperidad compartida"

Esta situación, unida a la brutal agresión sufrida por los agentes de Aduanas, complica enormemente las negociaciones que la UE y Reino Unido mantienen para regular la relaciones de la colonia con los 27, especialmente, con sus vecinos más inmediatos del Campo de Gibraltar, para dar lugar a un “área de prosperidad compartida” cuya consecuencia más visible sería la desaparición de la Verja y de los controles que en ella se llevan a cabo. La UE y España exigen para ello como condición sine qua non el control conjunto del aeropuerto y el puerto del Peñón como fronteras exteriores europeas y, entre otras cosas, para poner punto final al tabaco de contrabando que entra en barco. Ni qué decir que Gibraltar y Londres se niegan en redondo.