Denegada en Gibraltar la impugnación de la viuda de Morodo contra el veredicto de muerte accidental

La Justicia de Gibraltar ha denegado la solicitud de la viuda del linense Alfredo Morodo, que falleció el 1 de octubre de 2019 tras colisionar en una persecución por el mar con una embarcación del servicio de Aduanas de Gibraltar, para impugnar el veredicto del forense que determinó que la muerte fue por accidente.

Según publica la GBC gibraltareña, los documentos judiciales muestran que la viuda de Morodo considera que esta decisión fue "perversa" y que el forense no resumió de manera justa el incidente en la investigación, describiéndolo como "defectuoso". Por ello presentó una reclamación con la que parecía buscar la anulación de este veredicto, así como la apertura de una nueva investigación sobre la muerte de su esposo.

Sin embargo, su abogado, Christopher Finch, dijo más tarde que solo buscaba anular la cláusula del jurado, la narración de los hechos, y no el veredicto, y explicó que su clienta se sintió agraviada porque implicaba que su esposo era el culpable de la colisión. El juez Yeats no estuvo de acuerdo y dijo que el jurado no determinó la culpa y que hacerlo no estaba dentro de sus competencias.

La muerte de Morodo se produjo en una noche en la que hubo mucho movimiento de embarcaciones en el lado este del Peñón. Según informó el diario Gibraltar Chronicle, los funcionarios de aduanas fueron notificados de una supuesta operación de contrabando de tabaco en Eastern Beach que involucraba a varios pequeños botes inflables de casco rígido. Morodo quedó atrapado entre la embarcación HMC Searcher y el motor de su bote y sufrió una muerte "casi inmediata".

Durante el juicio en octubre de 2021, el forense Charles Pitto dijo que no había "pruebas suficientes" de que se tratara de un homicidio culposo, pero había dos veredictos que el jurado debería considerar, a saber, muerte accidental o fortuita y añadió que el resultado no afectaría al derecho de presentar un caso civil en el futuro. Después de casi cinco horas de deliberación, los miembros del jurado dijeron que Morodo Gutiérrez murió accidentalmente.