Conmoción en La Línea por la muerte de un vecino en Gibraltar en una persecución contra el contrabando

Un español ha muerto esta madrugada tras una colisión con una embarcación del servicio de Aduanas de Gibraltar. El fallecido es Alfredo Morodo Toledo, de 42 años. Según ha confirmado el Gobierno de Gibraltar, el fatal incidente se ha producido alrededor de medianoche en el lado Este del Peñón. El suceso ha causado conmoción entre los vecinos de La Línea, que han expresado sus condolencias en las redes sociales.

El siniestro se produjo, según fuentes policiales, en una persecución en una operación contra el contrabando de tabaco. El Gobierno yanito ha abierto una investigación sobre lo sucedido y se espera ahora el dictamen del forense.

En La Línea se produjeron incidentes en el barrio de San Bernardo tras conocerse la muerte, donde un centenar de personas apedreó a policías y guardias civiles de madrugada. Por la mañana, La Línea y Gibraltar permanecían este martes en calma después del incidente. El paso fronterizo permanecía con normalidad.

Vídeo

A mediodía, las autoridades gibraltareñas aún no habían confirmado cuando se trasladará el cuerpo del finado hasta La Línea. Según fuentes consultadas por Europa Sur, no se espera que el cuerpo sea repatriado este martes. En el tanatorio, el crematorio y el hospital de San Bernardo de Gibraltar no había movimiento de familiares ni amigos del fallecido. Las autoridades del Peñón indicaron que el forense se ha hecho cargo de la investigación.

La calma también se ha trasladado al mar. Sobre las 12:00 una embarcación de Vigilancia Aduanera española navegaba con total normalidad por la cara este de la Roca, muy cerca de Catalan Bay y Sandy Beach, sin que saliera al paso ninguna patrullera gibraltareña.

El ministro principal de Gibraltar ha transmitido esta mañana sus condolencias a la familia del fallecido y ha expresado su solidaridad al alcalde de la Línea de la Concepción.

Picardo ha prometido a través de un comunicado "una investigación completa sobre las circunstancias pertinentes del incidente dará comienzo inmediatamente".

El ministro principal también ha expresado su preocupación por el estado de salud de los efectivos del Servicio de Aduanas (HM Customs) del Peñón involucrados en el incidente, especialmente por el del agente que se lanzó al mar para intentar un rescate.

“Las circunstancias exactas que rodean este trágico incidente siguen sin estar claras, pero he transmitido mi más sentido pésame a la familia involucrada y al alcalde de la Línea de la Concepción", asegura Picardo.

"Este incidente evidencia la valentía de nuestros agentes de las fuerzas del orden y confirma nuestra decisión de invertir en nuevas embarcaciones que les proporcionen el entorno de trabajo más seguro posible en el que llevar a cabo sus peligrosas labores. Seguiremos invirtiendo en los recursos que necesiten para realizar su trabajo de forma segura. Además, hemos enmendado considerablemente nuestra legislación para reforzar los poderes de los agentes de las fuerzas del orden. Continuaremos haciéndolo cuando el Comisario [de la Policía Real de Gibraltar] y el Administrador [de Aduanas] nos indiquen que es necesario o deseable", indica el citado comunicado.

"Esta triste cuestión", añade la nota de prensa, "queda ahora en manos de la oficina del Instructor Forense (Coroner’s Office) y, por tanto, se encuentra sub iúdice. Obviamente, proporcionaremos tanta información como podamos y operaremos estrechamente con las fuerzas del orden españolas para garantizar que la familia del fallecido dispone de la máxima información posible sobre las circunstancias de este trágico evento”.