Boris Johnson anuncia un "gran acuerdo" con la Unión Europea para el Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este jueves que ha conseguido un "nuevo" y "gran" acuerdo del Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Tenemos un nuevo gran acuerdo que retoma el control: ahora el Parlamento debería terminar el Brexit el sábado para que podamos pasar a otras prioridades como el costo de vida, el NHS, el crimen violento y nuestro medio ambiente", ah escrito la red social Twitter el jefe del Gobierno conservador.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl