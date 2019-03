Javi Viso se presenta como el candidato del pueblo de Algeciras

El candidato a la Alcaldía por Adelante Algeciras, Javi Viso, ex entrenador del Algeciras Club de Fútbol, se ha presentado en la tarde de este lunes en un acto que ha tenido lugar en el edificio La Escuela y que ha contado con la participación de los portavoces de la coalición Ángela Aguilera y Antonio Maíllo. Viso, que se presenta a alcaldable como independiente, ha hecho un alegato a la reacción ciudadana en el panorama político: “Soy una persona que cada día que paso por las calles de mi Algeciras veo cosas que no me gustan y me pregunto por qué no se cambian. Nos dedicamos a hablar en los bares y en las cafeterías, pero no buscamos las soluciones. Yo he decidido dar el paso y creo que todos tenéis que darlo. Tenéis que hablar con vuestros amigos, con vuestros vecinos, porque el que va a cambiar la política municipal somos nosotros, vosotras. Nadie lo va a hacer desde su casa tumbado en el sofá”.

“Tenemos que cambiar la mentalidad y entender que una persona, de la nada, puede ser alcaldable de Algeciras, porque también tengo una familia y no quiero lo que estoy viendo para ellos”, ha afirmado el candidato de Adelante Algeciras, para quien “el alcalde tiene que estar dispuesto a ayudar a todo el mundo. La política debe estar al servicio del ciudadano. Una política moderna es la que es capaz de escuchar al pueblo. Aquí lo que hay es que ponerse a trabajar, ponerse las pilas y escuchar al ciudadano, currar como si fueras un autónomo, que está 24 horas currando”.

Javi Viso ha explicado que se presenta dentro de la confluencia Adelante Algeciras “porque apuesta por darle la voz al pueblo. Apuestan porque los vecinos y vecinas de Algeciras estén y eso es muy importante. Se han dedicado durante cuatro años a escuchar a todos los vecinos, a defender los colegios, los pequeños comercios, ir a las barriadas… y eso no lo he visto en otros partidos”.

Viso ha sido crítico con la situación actual del municipio, y ha defendido que “Algeciras tiene muchos recursos y es una pena ver cada día cómo camina y a dónde la están llevando. Yo me acuerdo de mi infancia, donde las barriadas eran fundamentales, donde las asociaciones de vecinos eran el motor de las barriadas y eran las que ponían en funcionamiento cosas tan sencillas como el arriate, el banco, la farola, la limpieza. Todo eso se consiguió y fue evolucionando. Pero cuando llegamos a un nivel donde el alcalde no sabe dónde vive o vive fuera de su municipio, o sus concejales no pasean por las playas, pues ojos que no ven, corazón que no siente”.

“Yo desayuno en Algeciras. Como en Algeciras. Y cada vez tenemos menos ocio. Menos sitio para llevar a mi niña pequeña al parque, donde no hay ni una sombra. Y eso me duele. No hay ni un banco donde sentarse”, ha indicado.

Frente a ello, Viso ha reivindicado “situar a Algeciras en su sitio, que sea referente y que en Andalucía no se la escuche como zona conflictiva”. “Me van a tener que escuchar, porque yo voy a defender el puerto con uñas y dientes, porque es el motor económico de la ciudad, que va a repercutir en toda la ciudad, y todos vamos a tener mejor calidad de vida. Pero eso hay que defenderlo. Lo que no se puede hacer es no hablar de eso para defender un sillón. Aquí vamos a hablar de todo, porque ustedes me lo vais a pedir, y yo voy a ir donde ustedes me pidáis. Un alcalde debe escuchar”.

Antonio Maíllo, por su parte, ha hablado del schock provocado por la irrupción de la extrema derecha de la aparición de “un engranaje de lo mejor de la sociedad”, destacando “dos expresiones formidables de esta reactivación” en la huelga feminista del 8 de marzo y la huelga estudiantil contra el cambio climático del 15 de marzo. “Hay una sociedad que no está dispuesta a asumir con resignación el avance chulesco de la extrema derecha y vosotros representáis esa Algeciras ante un contexto en el que Landaluce va a perder la mayoría absoluta”, lo cual “se simboliza en la persona de Javi, que da el paso desde su conciencia ciudadana”.

Ángela Aguilera, por su parte, ha puesto de relieve una candidatura que “es la voluntad expresa de hombres y mujeres de juntar hombro con hombro, corazón con corazón, puño con puño y alma con alma, para decir que queremos un cambio, dar un paso al frente, olvidar nuestras diferencias y querernos por el futuro de nuestro pueblo”, destacando a Javi Viso como “la máxima expresión de esa generosidad, de las formaciones políticas que hemos apostado por nuestro pueblo. Aquí no hay políticos profesionales, aquí lo que hay es un corazón enorme que quiere cambiar el mundo. El mundo es nuestro, de nuestros hijos, no es de ellos”.