Los agricultores provocan cortes en toda Andalucía con retenciones kilométricas

Andalucía fue este sábado el centro de las protestas en toda España. Los agricultores cortaron puntos claves de las vías andaluces y, en algunos casos, provocaron retenciones kilométricas durante varias horas, incluso durante la tarde. El modus operandi, cuando el bloqueo se alargaba en el tiempo, era el de cortar la carretera y dejar pasar cada cierto tiempo a los vehículos. Eso no evitó las retenciones.

Más allá de los cortes, no se informó de incidentes destacables -salvo en Granada-, con los antidisturbios concentrados en Madrid por la amenaza de ir a Ferraz. Los cortes no habían sido comunicados previamente y no había ninguna organización detrás.

Las tractoradas cortaron en ambos sentidos los tramos de la autovía AP-4 correspondientes a los puntos kilométricos 26,5 y 45,7, en Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, respectivamente. En el caso de Las Cabezas, se registraron cinco kilómetros de retenciones en el sentido Cádiz -muchos sevillanos iban a la capital gaditana, que está en plenos Carnavales- y dos en el sentido Sevilla. También había otra tractorada impidiendo el tráfico en ambos sentidos del kilómetro 571 de la N-IV, en Los Palacios, así como en el tramo de la autovía A-4 correspondiente a Écija, en el kilómetro 441 concretamente. Igualmente, y un días más, había otro piquete de agricultores en la intersección de las carreteras autonómicas A-451 y A-406, en El Saucejo, que se mantuvo hasta por la tarde.

En la provincia de Málaga, las tractoradas cortaron el tráfico en el kilómetro 953 de la autovía A-7, en el término municipal de Vélez-Málaga. Además, los piquetes de agricultores cerraron al tráfico, en el término municipal de Antequera, el punto kilométrico 86,5 de la autovía A-45 y en el punto kilométrico ocho de la carretera autonómica A-7282, donde se encuentra el centro logístico de Mercadona. En estos dos casos se permitió el tráfico rodado de particulares y solo se cerró el paso a los camiones por considerar los agricultores que no se habían sumado al paro convocado en el sector desde ayer.

Igualmente, había tractoradas cortando el tráfico en dos puntos de la carretera autonómica A-357, el punto kilométrico 21,5, en Ardales, y el tramo de Campillos.

En la provincia de Cádiz hubo hasta tres puntos conflictivos, el más importante en la carretera A-381 entre Jerez y Medina cortada en ambos sentidos. En concreto, el corte se produjo en el nudo a la salida de Jerez por la Cartuja que enlaza con la carretera de Medina y con el acceso a la AP-4. Los otros dos puntos se situaron en la sierra de Cádiz, en la carretera de Olvera y en la de Bornos, lo que provocó retenciones del tráfico.

En paralelo, se produjeron cortes en el punto kilométrico 200 de la autovía A-92, en Huétor-Tájar, en la provincia de Granada. Este fue el único caso en el que se informó de una actuación policial para que la carretera recuperara la normalidad.

Agentes de la Guardia Civil sacaron de la vía a algunos de los agricultores, con tres personas arrestadas. Hubo, además, cerca de un centenar de personas identificadas y tres investigados, además de 79 infracciones.

También se produjeron cortes, por otro lado, en el tramo de la carretera autonómica A-401 comprendido entre Jódar y Huelma, en la provincia de Jaén, así como e la A-4 a su paso por Los Algarbes (Córdoba). En Huelva no hubo cortes de carreteras pero sí una marcha de aproximadamente “30 o 40 tractores”, que llegó ayer al entorno del mercado del Carmen, en Huelva capital. Allí los agricultores leyeron un manifiesto que recoge sus principales reivindicaciones, en el marco de las protestas del sector primario en todo el país por el impacto en su actividad de las políticas europeas de sostenibilidad y en demanda de apoyo institucional ante escollos como la sequía o el alza de los costes de producción.