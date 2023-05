La Junta abre expediente sancionador a Cabify por no ofrecer "libro de quejas y reclamaciones" a los usuarios

La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía ha abierto un expediente sancionador contra Cabify por no ofrecer suficiente información a los usuarios sobre sus derechos cuando contratan un servicio con la empresa de VTC tras la denuncia presentada por Facua, ha informado la organización de consumidores en un comunicado.

La federación había denunciado a la multinacional en el marco de una campaña de control a las principales empresas de movilidad urbana tras constatar que Cabify no disponía en su página web y aplicación de modelos de hojas de reclamaciones oficiales, algo a lo que obliga la legislación andaluza de protección de los consumidores.

Las otras denunciadas por este motivo fueron Uber, Lime, Yego, Reby, Muving y Acciona, ha indicado Facua. La resolución del Servicio de Consumo de la Consejería, tras realizar una inspección de la página web y aplicación, señala que Cabify ha incurrido en varios incumplimientos como "no disponer de libro de hojas de quejas y reclamaciones", "no exponer cartel de hojas de reclamaciones", e "incumplir información de prestación y servicio" (no dispone de número de teléfono y correo electrónico para contactar con los clientes).

La federación ha vuelto a realizar un control sobre la página web y la aplicación de Cabify y ha comprobado que la empresa sigue sin corregir las irregularidades que han motivado la apertura del expediente sancionador, por lo que espera que la Consejería de Salud y Consumo finalice el procedimiento con las sanciones oportunas.