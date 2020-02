El Coria Club de Fútbol visita este domingo a la Unión Deportiva Los Barrios (17:30) en medio de una racha positiva de nueve jornadas sin perder. Los sevillanos, cuyo objetivo a principios de temporada era la permanencia, se han instalado en el noveno puesto del grupo X de Tercera división, a cinco puntos de los puestos de play-off, cuya última plaza ahora ocupa la AD Ceuta.

Los sevillanos, entrenados por José Antonio Márquez Cachola, presentan buenos números a domicilio y solo han caído derrotados en tres de sus visitas en la presente campaña, las tres consecutivas, ante Betis Deportivo, Conil y Ciudad de Lucena. El resto de salidas se saldaron con cinco victorias y cinco empates.

Los de Coria del Río tienen las bajas de Casado, Juan Gómez y Gonzalo, por sanción; Johny, Curro y Rojas, por lesión; y Rafa Toro, por motivos laborales. El que sí estará disponible es su principal baza ofensiva, Pablo García, máximo goleador del equipo y tercero del grupo X, con once tantos anotados. El entrenador recupera a David y Alvi, tras sanción.

El técnico de los ribereños cree que el de Los Barrios no será un partido fácil: "Es un equipo complicado por la manera de jugar. Esta mala dinámica que llevan nosotros la conocemos. Sabemos que están haciendo todo lo que pueden para sumar de tres y lo van a intentar con todas sus fuerzas. Crean ocasiones, llegan con mucha gente a la zona de finalización, pero les falta materializarlas". "Los he visto ante el Ciudad de Lucena, donde tuvieron ocasiones para marcar, otra ante el Sevilla C. El día que entren será el cambio de dinámica que están buscando", añade.

"Para nosotros es un partido que nos puede seguir permitiendo creer un poco con meternos en la parte alta de la clasificación y para Los Barrios también es importante para alejarse un poco del descenso, pues llega de una racha de resultados de cuatro empates seguidos y además juega en casa", comenta sobre el encuentro en el San Rafael.