La Línea vuelve a la élite de la vela con Raquel Retamero

La linense Raquel Retamero Cascallana afronta desde el sábado, aunque la competición en sí arranca el lunes, el Campeonato de Europa sub-19 de vela de clase ILCA-6 (la que antes se conocía como Láser Radial), que tendrá como escenario las aguas de la localidad portuguesa de Vilamoura. La regatista del Real Club Náutico de La Línea, una entidad que siente como su segunda casa, comparece a este Europeo como integrante de la selección española, con la que volverá a competir en el Mundial juvenil, que se escenificará en Los Ángeles (Estados Unidos) desde el 28 de julio al cinco de agosto.

Raquel Retamero sueña con ser la segunda olímpica que el apartado lugar de nacimiento de su DNI lleve el nombre de La Línea de la Concepción. Incluso se sonroja cuando se utiliza el término heredera de Rafa Trujillo, el mejor deportista linense de todos los tiempos, quien ha estado presente primero como deportista y más tarde como entrenador nada menos que en siete Juegos, de los que se llevó a casa cuatro medallas.

“Puede sonar presuntuoso, pero el sueño de todo los deportistas es ir a unos Juegos Olímpicos, aunque soy consciente de lo complicado que es”, dice, conduciéndose durante la conversación con una madurez incluso impropia de su edad. “Lo que sí tengo claro es que voy a trabajar un montón para poder conseguirlo. A lo mejor de cara a los Juegos de 2032…”

“Yo tengo un referente, por mi cercanía con el club [Náutico] y porque he tratado muchas veces con él, que es Rafa Trujillo”, verbaliza. “Mi sueño sería mejor ser la siguiente olímpica de La Línea, seguir los pasos de Rafa y encima hacerlo también en vela, que siempre pienso que es un deporte que no tiene el reflejo que se merece”.

De momentos los dos grandes retos en este 2025 de la hija de Manolo y Raquel son su segundo Europeo -después del de ILCA-4 en Cádiz de 2023- y su primer Mundial sub-19, a los que hará frente en un plazo de apenas cuatro meses.

La regatista linense Raquel Retamero

“Es algo que se recibe con euforia y se vive con felicidad, pero no sólo porque vas a participar, que ya es importante, sino porque supone la recompensa por tantas horas de entrenamiento, de sacrificio”, dice con un justificado orgullo. “También hay una carga fuerte de nervios, de incertidumbre, porque quieres estar al máximo nivel y que se refleje todo lo que has peleado”.

“Cuando se conoció mi convocatoria, sobre todo para el Mundial, no paraba de llamarme gente y de recibir mensajes”, recuerda. “Estoy muy agradecida a todo el mundo, pero especialmente a mi familia, a mis padres, que han hecho hasta de psicólogos cuando las cosas no han salido como yo quería y que han sacrificado muchas cosas en todos los apartados para que yo haya podido llegar hasta aquí”.

Raquel Retamero se inició en la vela casi por azar, cuando apenas tenía ocho años, es decir, hace diez, al acogerse a una actividad de la oferta educativa auspiciada por el Real Club Náutico. La futura mundialista y su hermana mayor (Carla, porque la pequeña es Manuela), se empeñaron en hacer de la vela una forma de vida “y ella no para de decirme que si no lo hubiese dejado la que iba al Mundial no era yo”, dice riéndose. “Era muy buena”.

El necesario sacrificio

La navegante comenzó su formación académica en el Colegio Providencia Sagrado Corazón, del que pasó al IES Mar de Poniente. Fue entonces cuando la Federación Andaluza le captó para su programa CEEDA (Centros de Excelencia Educativa Deportiva en Andalucía) que promueve la Junta con el objetivo de hacer posible la conciliación de la vida deportiva y académica de los atletas de futuro.

Aquella medida le llevó a desplazarse a El Puerto de Santa María, en el que está ubicado el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), que además es la sede de la Federación Andaluza (FAV).

En dicha población cursa segundo de Bachillerato en el IES Mar de Cádiz, al tiempo que se ejercita en el agua bajo la tutela de Manolo Páez y, los fines de semana también con la dirección de Guillermo Flores, asesorados ambos por el preparador físico Fernando Yráyzoz.

“Lo voy compaginando como puedo”, explica. “Este segundo trimestre, que ha habido más competiciones largas no quedaba otro remedio que saltarse un montón de clases, pero los profesores nos facilitan luego el temario. Es cierto que resulta un poco complicado, que hay que sacrificar muchas cosas para poder llevarlo todo adelante, pero se saca”.

“Al final tienes que renunciar un poco a la vida social fuera del ámbito deportivo”, al que dedica tres/cuatro tardes de lunes a viernes. “Los fines de semana lo tengo complicado para ir a La Línea a ver a los míos, porque entrenamos por las mañanas y por las tardes tengo que estudiar, así que tampoco puedo encontrarme con mis amigos de siempre”.

Raquel Retamero, del Real Club Náutico de La Línea

“Desde el primer minuto tenía claro que quería irme a El Puerto”, recalca. “Aunque La Línea es un sitio maravilloso para navegar, en la Bahía de Cádiz hay unas condiciones muy diferentes, con menos olas, no influyen tanto las mareas y las corrientes y todo eso se asemeja más a lo que nos encontramos en las competiciones”.

Raquel Retamero se entrena ya en Portugal. Su agenda de compromisos de élite está repleta en este año que debe ser el de su despegue definitivo. Y tiene a toda la vela de La Línea empujándola. Pocas ciudades tienen tan estrecha relación con ese deporte, con el mar. El mencionado Rafa Trujillo, Quique Díaz, que participó en la última edición de la prestigiosa Sydney-Hobart, Nacho Pérez Lago con sus podios nacionales en la clase windsurfers.. a título individual y sus codiciadas competiciones de J/80 lo demuestran.