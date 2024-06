Rafa Trujillo: un linense metido a olímpico eterno

Rafa Trujillo, aquel voluminoso chaval que tuvo que cruzar con el barco a cuestas la carretera de acceso a Gibraltar para dar sus primeros pasos en Óptimist encara sus séptimos Juegos Olímpicos. Sí, los que se celebran en París desde el 26 de julio supondrán la séptima presencia de este linense que nunca deja pasar la oportunidad de decir lo orgulloso que está de serlo en unos Juegos. Cuatro como deportista, que incluyen una medalla de plata en Grecia en 2004, y dos (que en Francia se convertirán en tres) como entrenador. Ahora como mentor de Matt Wearn en Ilca (la clase heredera del Láser) el mejor regatista de Australia, el país en el que Trujillo tiene fijada su residencia junto a su esposa.

Rafa Trujillo (La Línea, 14 de diciembre de 1975) no se ha bajado nunca del barco y su pueblo se siente especialmente orgulloso de él. Como testimonio ya le entregó su medalla de oro en 2005, tiene una rotonda nada más entrar en la ciudad y la escuela donde aprenden los que pretenden ser sus sucesores, en su Real Club Náutico, lleva su nombre. Sus lazos con sus orígenes son infinitos. Y su apellido una garantía de éxito. Su prima Consuelo Trujillo es una de las actrices más laureadas del panorama nacional.

Trujillo espera ahora en el campo de regatas de Marsella la llegada de la gran cita. Tiene mucha experiencia que aportar. Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo una medalla de plata en Atenas 2004 en la clase Finn. Fue octavo en Sídney 2000 -entonces en la clase Star, compitiendo junto a José María van der Ploeg- noveno en Pekín 2008 y octavo en Londres 2012, otra vez en clase Finn.

En 2016 acudió a Río como preparador del equipo brasileño y sus discípulos acariciaron el podio. Después de eso fue preparador de Holanda, con la que conquistó un bronce en el Mundial. Su segundos Juegos como técnico fueron los de Tokio 2020, en los que dirigió al australiano Jake Lilley. Su pupilo en la próxima convocatoria es Matt Wearn, que ya ha levantado dos Mundiales con el linense como entrenador, con el que ya forma un tándem indivisible.

“No pienso en el pasado, ni en la medalla de Grecia, solo en hacer mi trabajo, en ayudar a mi deportista y que él dé el cien por cien”, dice Rafa Trujillo, tan metódico como siempre.

“El cambio es brutal”, analiza. “Cuando eres deportista eres un poquito más egoísta y solo miras el resultado, pero cuando te conviertes en entrenador estás pendiente de que todo vaya bien alrededor de la persona con la que trabajas”.

“En mi etapa como entrenador he tenido dos Juegos muy diferentes”, analiza. “En Brasil éramos el equipo local y todo el mundo estaba como muy animado, pero nos quedamos cuartos, a muy poco del podio, lo que resultó frustrante”.

“Japón estuvo condicionado por el Covid y además mi deportista se lesionó poco antes de comenzar, así que el balance fue también decepcionante ”, recuerda. “A ver si en la tercera...”

“Es curioso, ganar una medalla en un Mundial es más complicado que en unos Juegos, porque el nivel, al haber más deportistas de cada país, es más elevado”, detalla. “Pero la realidad es que en los últimos veinte años las Olimpiadas, en la que solo compite uno por país, son infinitamente más mediáticas”.

“La gente mira la Olimpiada por la tele, le da igual el deporte y sale en todas partes, pero yo logré tres medallas en tres mundiales y si no era porque un tal Rubén Almagro lo publicaba en Europa Sur no me enteraba ni yo”, bromea.

Preguntado por los consejos que daría a un novato olímpico, replica: "Lo primero es que te garantices dar el cien por cien, por ti y por tu país. A ver, siempre que compites a nivel internacional lo haces por tu país, pero no es lo mismo ir con el escudo de la Real Federación Española de Vela que ir con el del Comité Olímpico Español”.

“Así que el consejo es que se lo pasen muy bien, que disfruten de la ceremonia que es algo... pero siempre con el esfuerzo para hacerlo lo mejor posible”, abunda. “Es muy frustrante no conseguir el objetivo y pensar que se te ha quedado algo en el tanque después de la Olimpiada, porque es la competición más importante de tu carrera, a la que, con suerte, igual vuelves dentro de cuatro años”.

“¿Los recuerdos de mi medalla en Atenas? Sé que va a sonar raro, pero no tengo muchos. Igual porque no había comido en todo el día, que de eso sí que me acuerdo, porque lo pasé peor de lo que pensaba”

"Apenas tengo recuerdo de la ceremonia de la medalla en Atenas; sí que sé que apenas comí en todo el día"

“Sé que en la boya de barlovento, en la primera vuelta, era medalla de oro. La verdad es que yo había salido a defender la plata, no a ganar el oro”, repasa. “Y eso me puso en una situación de un combate cuerpo a cuerpo con Ben Ainslie que casi pierdo la plata por culpa de esa pelea”, subraya en referencia al deportista británico con el que mantuvo una encarnizada rivalidad durante toda su carrera.

“Pero eso es lo que recuerdo más; por ejemplo, tengo bastante borrosa la ceremonia de las medallas y sin embargo me acuerdo de todas las regatas. Pero eso soy yo, igual que ya no le doy tanta importancia a la ceremonia en sí como a lo que he conseguido”, sostiene. “Tampoco me acuerdo de la ceremonia de los campeonatos del mundo y estuve en tres y sin embargo sí de como se desarrolló la competición”.

“Yo ya digo que me voy a retirar después de los novenos Juegos, en 2032, porque se celebran en Australia, a poco más de treinta kilómetros de mi nueva casa”, vaticina. “No sé si ésa la veré como espectador, lo que sí sé cuando empecé me cruzaba con algún entrenador mítico de España que llevaba siete u ocho Olimpiadas y jamás me pude imaginar que acabaría siendo uno de ellos”.

“También es verdad que muchas veces me pregunto que hace un tío de La Línea viviendo en Gold Coast, en Australia, y trabajando con el campeón del mundo australiano de vela, pero... así es la vida”, finaliza el mejor deportista linense de todos los tiempos.