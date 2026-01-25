Última hora
Ingrid mantiene bloqueado el Estrecho
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / ANDRÉS CARRASCO

Rafa Escobar sale en puesto de ascenso directo a Tercera Federación de su regreso a Los Barrios

Fútbol | División de Honor Andaluza

El Egabrense vence 0-2 en un duelo que termina con tensión y se aúpa a la segunda plaza, mientras que la Unión, que acaba con nueve, enlaza su sexta derrota y es penúltima

Rafa Escobar regresa a Los Barrios... como visitante

UD Los Barrios: quién te ha visto y quién te ve

El entrenador cordobés Rafa Escobar ha regresado este domingo a Los Barrios, donde escribió páginas importantes en sus diferentes etapas al frente de la Unión Deportiva. La visita no ha podido ser más fructífera para su actual equipo, el Egabrense, que ha vencido 0-2, se ha beneficiado del empate en casa del Racing Portuense ante el Palma del Río (1-1) y se ha aupado a la segunda plaza. O lo que es lo mismo, un recién ascendido ocupa puesto de ascenso directo a Tercera Federación, tras la disputa de la decimoctava jornada.

El partido, marcado por la incesante lluvia, por el estado del campo y por dos expulsiones de los locales, lo resolvieron los cordobeses con goles de Álex Bonilla (35') y Moro (90').

El resultado no hace sino intensificar la crisis deportiva e institucional del equipo de la Villa, marcada por los reiterados impagos de José Alberto Reygadas, que se han traducido ya en la marcha de una veintena de jugadores desde que comenzó la temporada.

La UD Los Barrios ha encajado ante el Egabrense su sexta derrota consecutiva y se aferra a la penúltima plaza del grupo I de la División de Honor Andaluza. Los de David Gutiérrez Guti están a cuatro puntos de las plazas de permanencia.

Al final del encuentro se han vivido momentos de tensión. El banquillo barreño y parte de sus aficionados han reaccionado contra los visitantes. La Unión jugaba con nueve y en los últimos compases el Egabrense solicitó el cambio de portero, levantando el malestar de los de casa.

Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
1/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
2/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
3/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
4/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
5/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
6/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
7/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
8/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
9/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
10/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
11/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
12/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
13/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
14/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
15/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
16/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
17/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
18/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
19/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
20/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
21/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
22/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
23/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
24/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
25/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
26/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
27/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
28/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
29/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
30/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
31/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
32/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
33/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
34/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
35/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
36/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
37/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
38/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco
Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios
39/39 Las fotos de la visita del Egabrense de Rafa Escobar a la Unión Deportiva Los Barrios / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats