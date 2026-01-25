Rafa Escobar sale en puesto de ascenso directo a Tercera Federación de su regreso a Los Barrios

El entrenador cordobés Rafa Escobar ha regresado este domingo a Los Barrios, donde escribió páginas importantes en sus diferentes etapas al frente de la Unión Deportiva. La visita no ha podido ser más fructífera para su actual equipo, el Egabrense, que ha vencido 0-2, se ha beneficiado del empate en casa del Racing Portuense ante el Palma del Río (1-1) y se ha aupado a la segunda plaza. O lo que es lo mismo, un recién ascendido ocupa puesto de ascenso directo a Tercera Federación, tras la disputa de la decimoctava jornada.
El partido, marcado por la incesante lluvia, por el estado del campo y por dos expulsiones de los locales, lo resolvieron los cordobeses con goles de Álex Bonilla (35') y Moro (90').
La UD Los Barrios ha encajado ante el Egabrense su sexta derrota consecutiva y se aferra a la penúltima plaza del grupo I de la División de Honor Andaluza. Los de David Gutiérrez Guti están a cuatro puntos de las plazas de permanencia.
Al final del encuentro se han vivido momentos de tensión. El banquillo barreño y parte de sus aficionados han reaccionado contra los visitantes. La Unión jugaba con nueve y en los últimos compases el Egabrense solicitó el cambio de portero, levantando el malestar de los de casa.
