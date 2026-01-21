UD Los Barrios: quién te ha visto y quién te ve

Todavía no hace dos décadas que la Unión Deportiva Los Barrios -bajo la presidencia del añorado Manolo Lama y con Jaime Molina y Loren Morón en el banquillo- jugó por segunda vez una fase de ascenso a la Segunda división B (entonces tercera categoría del escalafón nacional). Apenas hace ocho meses que acariciaba la posibilidad de dar el salto a la Tercera Federación, la quinta división. Hoy se encuentra penúltima en el grupo I de la División de Honor Andaluza (sexta división), a un paso del descenso tras hilvanar cinco derrotas. Está envuelta, además, en una crisis económica que ha provocado la salida de algo menos de una veintena de jugadores desde que comenzó la pretemporada. Algunos de ellos reclaman incluso a través de las redes sociales al presidente, el empresario mexicano José Alfredo Reygadas, que le abone el dinero que le dejó de pagar mientras defendió los colores gualdiverdes.

La UD Los Barrios fue firme candidato durante buena parte de la campaña pasada al ascenso a la Tercera Federación. La escasa profundidad de su banquillo le pasó factura en el tramo final y, con un triunfo en las cuatro últimas jornadas, dejó escapar el premio.

El verano trajo consigo una profunda metamorfosis en el plantel que sigue entrenando el algecireño David Guti. Muchos de los futbolistas que más habían destacado se marcharon al Mons Calpe de Gibraltar, que también es propiedad de Reygadas. El conjunto del otro lado de la Verja, entrenado por Juan Mari Sánchez, ex de la Real Balompédica Linense, es ahora tercero en la competición doméstica del Peñón. Los que habían sido sus compañeros decidieron buscar nuevos horizontes, cansados de los retrasos en los abonos de las pequeñas compensaciones económicas que ofrece el club y, lo que es peor, de los gastos por desplazamientos.

La Unión compuso su plantilla con numerosos jugadores de fuera del Campo de Gibraltar y empezó a entrenarse a mediados de julio con la mirada puesta en la Copa de Andalucía, de la que, después de superar tres rondas, le apeó una tanda de penaltis frente al Palma del Río. En septiembre algunos de sus futbolistas ya habían abandonado el barco, cansados de no haber visto un solo euro y, en muchos casos, de desplazarse desde Jerez, Marbella e incluso Fuengirola soportando los gastos de los viajes de su propio bolsillo.

El empresario mexicano José Alberto Reygadas, presidente de la UD Los Barrios

En octubre la entidad abonó los atrasos y se puso al día con aquellos que seguían en su disciplina, pero ya vuelve a adeudar a la plantilla las nóminas (es un decir) de noviembre y diciembre. Un modus operandi muy similar a la que ha seguido Reygadas en los dos últimos años, por mucho que al final de curso acababa por ponerse al día.

La consecuencia de estos aplazamientos en los pagos es que casi una veintena de jugadores han abandonado el vestuario del Carlos Piña y que el cuerpo técnico ha tenido que ir reciclando el plantel casi cada jornada. Sin ir más lejos, la pasada semana el club anunció siete incorporaciones a través de sus redes sociales, en las que, casualmente, no se dan a conocer los nombres de los que logran la carta de libertad.

La denuncia de Carlos Gil

El costasoleño Pablo Gil, que dejó el plantel tras disputar seis partidos (cinco de la Copa de Andalucía y el primero de liga) ha encendido la mecha al publicar en sus perfiles un duro comunicado en el que se lee:

No quería llegar a este punto pero después muchos meses y de querer solucionar las cosas de forma amistosa y no recibir respuesta por parte de los responsables y viendo que siguen firmando jugadores, no me queda otra que denunciar públicamente a la Unión Deportiva Los Barrios por los impagos que hemos sufrido tanto mis compañeros como yo.

Nos hicieron firmar un contrato profesional con las cantidades acordadas empezando a entrenar el día 14 de julio, teniendo que desplazarnos desde, en mi caso Marbella, hasta Los Barrios cuatro/cinco veces a la semana 'perdiendo' dos horas y media al día entre ida y vuelta.

Desde el principio nos dieron largas con el tema del cobro pero quisimos ser profesionales y aguantamos hasta que la situación fue insostenible y decidimos dejar el club. Nos dieron la carta de libertad y nos aseguraron que nos pagarían lo que nos debían sin ningún problema. Pasaron días y meses y no recibimos noticias y a día de hoy seguimos en la misma situación."

El comunicado del marbellí Pablo Gil

No publico esto buscando que nos paguen pero sí que no sigan engañando a más jugadores y que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros ya que veo que siguen firmando sin ningún tipo de problema. Igualmente darle ánimos a mis excompañeros que siguen allí aguantando esta situación.

Sancionado en Gibraltar

En 2021 la UEFA sancionó al Mons Calpe -como queda explicado, el otro equipo de José Alberto Reygadas- por "incumplimiento del requisito de no tener deudas vencidas" según explicó el Comité Financiero. El castigo consistía en una multa de 15.000 euros y tres temporadas sin poder participar en competiciones europeas. Una inhabilitación que concluyó el pasado verano.

El Ayuntamiento de Los Barrios ha firmado un acuerdo con Reygadas para que el empresario lleve a cabo un macro-proyecto de remodelación de los campos de fútbol del complejo deportivo San Rafael de la Villa, que incluye un estadio con terreno de césped natural de 105x68 y con una capacidad para unos 4.000 espectadores, que llevará anexa un área comercial. La inversión ronda los seis millones de euros.

El plan incluye, además, campos de entrenamiento de césped artificial IFA Quality Pro y mejoras en iluminación, accesos y vestuarios. La inversión ascenderá a unos seis millones de euros y Reygadas Sport, que correría con los gastos de mantenimiento (lo que supone un ahorro de 150.000 euros anuales para las arcas municipales), recibiría la concesión de la explotación con una duración de 40 años. Tanto la piscina cubierta como los dos pabellones quedan fuera de este acuerdo.