Reygadas invertirá seis millones de euros en los nuevos campos de fútbol de Los Barrios

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, y el empresario mexicano José Reygadas -máximo responsable de Reygadas Sport, que a su vez controla la UD Los Barrios desde 2021- han presentado este miércoles en rueda de prensa el macro-proyecto de remodelación de los campos de fútbol del complejo deportivo San Rafael de la Villa, que incluye un estadio con terreno de césped natural de 105x68 y con una capacidad para unos 4.000 espectadores, que llevará anexa un área comercial.

El plan incluye, además, campos de entrenamiento de césped artificial IFA Quality Pro y mejoras en iluminación, accesos y vestuarios. La inversión ascenderá a unos seis millones de euros y Reygadas Sport, que correría con los gastos de mantenimiento (lo que supone un ahorro de 150.000 euros anuales para las arcas municipales), recibiría la concesión de la explotación con una duración de 40 años. Tanto la piscina cubierta como los dos pabellones quedan fuera de este acuerdo.

El visto bueno definitivo por parte del municipio está a la espera de que se resuelvan las alegaciones, presentadas entre otros por el PSOE durante el periodo de exposición pública. El objetivo es que las obras arranquen a comienzos de 2026.

El alcalde, que estuvo acompañado por el concejal de Deportes, Raúl Álvarez y la edil de Urbanismo, Sara Lobato, defendió durante la comparecencia a capa y espada la exquisita legalidad de un proceso en el que las partes llevan “trabajando varios años”. Es un expediente que tiene todos los informes favorables y todos los informes perfectivos”, recalcó en clara referencias a las críticas vertidas no sólo por los partidos de la oposición, sino también por la plataforma El Deporte de Los Barrios no se vende.

Panoramica aérea del futuro complejo deportivo

“Este tipo de concesiones es habitual en otras ciudades y esta inversión supondrá también una serie de ingresos para el Ayuntamiento, “ya que todas las concesiones están sujetas al pago de IBI y la inversión está sujeta al pago de licencia, de tributo y, por supuesto, espero que la sede social esté en Los Barrios y que el IAE también se quede en el municipio”.

“Es bueno aclarar que el Ayuntamiento no cede la propiedad, sino el uso y la explotación en base a esa inversión”, detalló Alconchel. “El contrato refleja que el Ayuntamiento se reserva también un elenco muy importante de medidas y de facultades para protegerse, al tiempo que es de lógica pensar que José Reygadas no va a querer poner en riesgo su inversión”.

El alcalde también rompió una lanza por la figura de José Reygadas. “Ha demostrado en los años que lleva aquí”, en referencia a su periodo al frente de la Unión Deportiva Los Barrios “que no solo se ha hecho cargo de pagar muchísimas deudas heredadas, sino que ha seguido manteniendo el club a pesar de las adversidades y que sigue ahí después de haber puesto muchísimo dinero, soñando en poder poner este club donde se merece y tener las instalaciones que este municipio se merece”.

José Alberto Reygadas y Manuel Alconchel, durante la rueda de prensa

Por último, el alcalde pidió "confianza y tranquilidad" a los vecinos y a los padres y madres de las categorías inferiores. “El deporte base es fundamental y eso es un compromiso, no sólo por parte de Raygadas, sino también una exigencia que es innegociable por parte del equipo de gobierno".

"El uso de las instalaciones para la cantera es innegociable y el objetivo es que el gran beneficiado sea la cantera", continuó. "Hay muchos padres y madres preocupados por esta cuestión y creo que tienen que estar tranquilos porque lo mejor está por llegar. Estamos haciendo las cosas conforme a ley. Pedimos esa confianza que nos hemos ganado con el paso del tiempo y con nuestras gestiones, a pesar de tener pocos recursos".

“A día de hoy, con la situación que tiene el Ayuntamiento de los Barrios y con los modelos deportivos que se han desarrollado en este municipio, que todo ha sido un auténtico desastre, creo que tenemos y debemos darnos la oportunidad de permitir que una empresa, un club invierta en nuestro municipio y que sean nuestros vecinos y el propio club los grandes beneficiados”, recalcó el primer edil.

Reygadas defiende su gestión con la cantera

El promotor del proyecto José Alberto Reygadas, por su parte, hizo un resumen del periodo comprendido desde su desembarco en la Unión Deportiva Los Barrios en 2021 hasta la actualidad. “En 2021 el equipo estaba en una situación precaria y desastrosa. Hoy el equipo tiene cero deudas, más niños de los que teníamos en 2021, y de acuerdo al compromiso que adquirimos con el alcalde de fomentar la cantera y el deporte base, es lo que hemos venido haciendo”.

Reygadas ha detallado que gracias a esta inversión: “Los Barrios contará con un estadio FIFA 2 con todas las medidas permitió traer a la selección española sub-17, cuando acabemos estas obras podrá venir hasta la sub-23. El nuevo complejo contará también con un área comercial”, finalizó.