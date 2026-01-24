Un proceso viral diezma a la linense Raquel Retamero en el Mundial sub-21 de ILCA-6

Un proceso viral, que le impidió competir en igualdad de condiciones en las primeras jornadas, ha condicionado el rendimiento de la linense Raquel Retamero en el Campeonato del Mundo sub-21 de ILCA, que concluyó este sábado en Marina Rubicón, en Lanzarote (Islas Canarias).

La regatista del Real Club Náutico de La Línea no pudo rendir a su nivel habitual y ha finalizado en la trigésima plaza de la competición femenina de ILCA 6.

Un fuerte proceso gripal, cuyos efectos hicieron presencia incluso antes de comenzar la competición, ha mermado a Raquel Retamero en su segunda experiencia mundialista, cuya mejoría en las últimas jornadas apenas ha tenido reflejo que se merecía en la clasificación.

El balance de España

Tras seis días de regatas de alto nivel, España cierra el campeonato con una medalla de bronce en ILCA 6 femenino, un cuarto puesto en ILCA 7 masculino y dos metales en la categoría sub-19.

En ILCA 6 femenino, la regatista del equipo preolímpico de la RFEV Adriana Castro (RCN Torrevieja) firmó una gran semana de competición en la que fue de menos a más para colgarse la medalla de bronce. El oro fue para la italiana Ginevra Caracciolo y la plata para la griega Hermione Ghicas.

La flota oro masculina de ILCA 7 vivió uno de los finales más ajustados del campeonato. El regatista del equipo preolímpico de la RFEV Karol Krupski (CV Puerto Andratx), líder durante varias jornadas, concluyó finalmente en una destacada cuarta posición mundial, a las puertas del podio, tras una última jornada muy exigente.

El título fue para el italiano Antonio Pascali, seguido del esloveno Luka Zabukovec y del polaco Filip Olszewski.