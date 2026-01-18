La linense Raquel Retamero compite desde este lunes en el Mundial sub-21 de ILCA-6

Raquel Retamero, con los otros dos andaluces en el Mundial, Roberto Aguilar y José Manuel Vargas

La regatista linense Raquel Retamero (Real Club Náutico de La Línea) inicia este lunes en Lanzarote (Islas Canarias) la participación en su segundo Campeonato del Mundo, el sub-21 de ILCA. El evento se desarrollará durante seis días, con vientos y condiciones exigentes que pondrán a prueba sus habilidades y las de la nueva generación de navegantes.

Raquel Retamero, que compite en la clase ILCA6, ya estuvo en el Mundial de Los Ángeles (Estados Unidos) del pasado mes de julio (en el que consiguió la clasificación en el grupo Oro) y ha participado como integrante de la selección española en dos Campeonatos de Europa.

Entre sus más recientes éxitos, destaca la medalla de bronce en la Copa de España sub-19, celebrada en Galicia. También triunfó en la prestigiosa Regata de Año Nuevo en la Bahía de Cádiz, donde fue la mejor entre las mujeres y segunda en la general.

Retamero lo hace frente a medio centenar de regatistas procedentes de 22 países en una de las flotas femeninas más numerosas y exigentes de la categoría olímpica juvenil.

Otros dos andaluces, Roberto Aguilar (CNM Benalmádena) y José Manuel Vargas (CAN Eslora), forman parte de la selección española que lleva días entrenándose y adaptándose a las condiciones del agua canarias.

El Mundial sub-21 comienza este lunes, bajo la organización del Club Náutico Castillo del Águila, con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela y la Real Federación Española de Vela (RFEV), en el marco del calendario internacional de vela en Marina Rubicón.

En ILCA 7, categoría olímpica masculina, Aguilar y Vargas se medirán a una flota de 96 regatistas de 33 países.

Raquel Retamero y Roberto Aguilar también forman parte del programa N3 de la Real Federación Española de Vela, el equipo juvenil de clases olímpicas, lo que subraya su calidad deportiva y su proyección hacia la élite de la vela olímpica española.