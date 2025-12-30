La linense Raquel Retamero, campeona femenina y segunda en la general de ILCA-6 en la Regata de Año Nuevo

La regatista linense Raquel Retamero, del Real Club Náutico de La Línea, se ha proclamado campeona femenina de la clase ILCA-6 y ha logrado la segunda posición en la clasificación general de esa misma categoría en la 22ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe, celebrada en la bahía de Cádiz. La clasificación quedó definida desde el primer día de regatas, ya que tanto este lunes como este martes no se disputaron pruebas debido a la falta de viento.

Raquel Retamero prepara con esta cita su participación en el segundo Campeonato del Mundo de su aún corta trayectoria deportiva, el que se escenificará en Playa Blanca (Lanzarote), los días 17 a 24 de enero de 2026 y que está reservado para los competidores sub-21.

En lo que se refiere a los participantes de la provincia de Cadiz, levantaron títulos: Fernando Martínez del Cerro y Lucía Guardiola (iQFOil), José Francisco Palomino y Manuel Arauz (Raceboard), Pablo Franco (Waszp), Raquel Retamero (ILCA-6) y Joaquín Díez de la Cuadra (ILCA-7 Máster).

La vigésimo segunda edición de la regata estuvo marcada por las condiciones meteorológicas adversas, que limitaron la competición a una sola jornada puntuable. En ese primer día se completaron cuatro pruebas para las clases ILCA, Raceboard, Techno y Waszp, y cinco para iQFOiL, mientras que el resto de jornadas fueron suspendidas por ausencia de viento.

En ILCA 6 sub-19, el vencedor es Iker Múgica (CN Cambrils), seguido de Alberto Medel (CN Sevilla) y Carl-Otto Plaza (CNM Benalmádena).

En categoría femenina, la victoria es para Raquel Retamero (RCN La Línea), que además logra el segundo puesto absoluto, acompañada en el podio por Marta Robles (RC El Candado) y Valeria García (RCN Motril). En la categoría senior masculina de ILCA 6 vence Miguel Gómez (CN Sevilla), seguido de Raúl González (CNM Benalmádena) y Luis García Escolano (RC Mediterráneo).

Foto de familia de los vencedores en la XXII Regata de Año Nuevo de la Bahía de Cádiz / DOUGLAS MACHADO

Los campeones de ILCA 7 son Roberto Aguilar (CNM Benalmádena) se proclama vencedor absoluto y campeón de Andalucía, seguido por José Medina (CN Sevilla) y José Manuel Vargas (CAN Eslora). En Máster, el vencedor es Joaquín Díez de la Cuadra (CT Vela Puerto Sherry). El palmarés se cierra con los ganadores del Memorial Kim Lytghoe a los primeros clasificados en la clase olímpica del Windsurf, clase iQFOil, que ganan Fernando Martínez del Cerro, Antonio Medina y Lucía Guardiola.

Los deportistas del programa CEEDA, desarrollado por la Federación Andaluza de Vela y la Junta de Andalucía, consiguen un total de cinco podios, con los triunfos de Raquel Retamero y Roberto Aguilar, el segundo puesto de Alberto Medel, y los terceros de Carl-Otto Plaza y José Manuel Vargas.

El evento fue organizado por la Federación Andaluza de Vela y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry. La entrega de trofeos se celebró en el patio del CETDV, presidida por Paco Coro, presidente de la Federación, acompañado de José Ignacio González Nieto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y José Jarana, miembro de la Junta Directiva de la FAV.

Las clasificaciones de todas las categorías se pueden consultar en este enlace.