La linense Raquel Retamero pone rumbo a su segundo Mundial

La regatista linense Raquel Retamero afrontará en breve dos importantes retos: del 20 al 30 del presente mes de diciembre comparece en la XXII Regata de Año Nuevo de la Bahía de Cádiz, que le servirá de última piedra de toque antes de acudir a su segundo Campeonato del Mundo, el que se celebrará en Playa Blanca (Lanzarote), los días 17 a 24 del inminente mes de enero de 2026, reservado para los competidores sub-21. La deportista ha recibido este lunes los ánimos del alcalde de La Línea, Juan Franco.

Raquel Retamero, que compite en la clase ILCA6, ya estuvo en el Mundial de Los Ángeles (Estados Unidos) y ha participado como integrante de la selección española en dos Campeonatos de Europa. Entre sus más recientes éxitos, la medalla de bronce alcanzada el pasado mes de octubre en la Copa de España sub-19, escenificada en Galicia.

La regatista linense, que afronta su salto a la competición sub-21, compagina su formación académica con la deportiva en El Puerto de Santa María, donde está ubicado el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), que además es la sede de la Federación Andaluza de Vela (FAV), que tutela su preparación.

La clase en la que compite ILCA 6 (antes conocida como Laser Radial) está reservada a veleros ligeros individuales y es muy popular. Suele ser utilizado en competiciones y en los Juegos Olímpicos, especialmente como la clase femenina olímpica, con una vela de tamaño intermedio, ideal para navegantes de peso medio (54-73 kg), y un casco que se adapta a diferentes aparejos.

Elogios de Juan Franco

Durante la recepción de la que ha sido objeto este lunes, Juan Franco ha subrayado el orgullo que supone para el municipio contar con perfiles de la exigencia de Retamero, destacando que la joven ostenta actualmente la condición de deportista de alto rendimiento.

“Es una satisfacción mantener esta reunión con Raquel Retamero, una joven linense que está consiguiendo grandes éxitos y que, además, logra compaginar su actividad deportiva en la élite con sus estudios de Matemáticas”, señaló el regidor, quien le ha deseado los mayores éxitos en su carrera y ha agradecido que “siga llevando” el nombre de la ciudad “a eventos de este nivel”.

La deportista ha agradecido al alcalde el reconocimiento y la visibilidad institucional otorgada a su disciplina. Según ha explicado la propia regatista, su traslado a la Federación Andaluza de Vela fue clave para su evolución profesional, ya que le permite compaginar los estudios con un entrenamiento de alto nivel. “Aquí solo podíamos navegar los fines de semana, pero allí puedo entrenar diariamente”, detalló Retamero sobre la modalidad ILCA 6, clase olímpica femenina individual.