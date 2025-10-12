La linense Raquel Retamero, bronce sub-19 en la Copa de España ILCA 6

La linense Raquel Retamero, del Real Club Náutico de La Línea, se ha colgado la medalla de bronce de la Copa de España sub-19 femenina. La actuación de la deportista de La Línea ha sido la mejor noticia de la participación andaluza en la Copa de España de ILCA 6, que ha concluido este domingo tras siete pruebas en aguas gallegas.

La linense y vigente campeona autonómica -recientemente seleccionada por la Real Federación Española de Vela para integrar el equipo juvenil nacional de la clase ILCA 6- completó una gran serie que la llevó al top 13 absoluto femenino y a subir al segundo escalón del podio sub-19, confirmando su excelente estado de forma y la solidez de su progresión deportiva.

Por su parte, Alberto Medel, actual campeón de Andalucía sub-19, también brilló en una flota muy exigente, finalizando segundo sub-19 masculino y 12º en la general absoluta, con resultados muy consistentes que lo mantuvieron en el grupo de cabeza durante toda la competición.

La regata, abierta a las categorías absoluto, sub-19 masculino y femenino, y sub-21 femenino, reunió a los mejores regatistas nacionales, consolidándose como una de las citas más exigentes y estratégicas del calendario de vela ligera.

La delegación andaluza estuvo compuesta por más de una decena de regatistas procedentes de los clubes CN Sevilla, CM Almería, CNM Benalmádena, RC El Candado, RCN La Línea y RCN Roquetas de Mar, contando con el apoyo técnico del entrenador Manuel Páez.

Cuatro de ellos —Raquel Retamero, Alberto Medel, Carl-Otto Plaza, clasificado también en el grupo oro, y Enrique Hortelano— forman parte del programa CEEDA (Centro de Excelencia Educativa y Deportiva de Andalucía), impulsado por la Federación Andaluza de Vela y la Junta de Andalucía, que permite a jóvenes talentos andaluces compaginar estudios y alto rendimiento en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz.