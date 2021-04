La Unión Deportiva Los Barrios visita este domingo al CD Pozoblanco (17:00) sin posibilidades de clasificarse ya entre los dos primeros puestos que dan acceso al playoff de ascenso a Segunda RFEF y en cuadro. Keko Rosano cuenta con nada menos que seis bajas y solo tiene disponibles para el encuentro ante los cordobeses a 10 jugadores de campo de la primera plantilla, más los dos porteros. La sombra del Covid planea sobre el vestuario barreño.

El técnico ya conocía las bajas por sanción de Mous, que cumple ciclo de amarillas, y del lateral Adri, que fue expulsado en la última jugada de la derrota ante el Córdoba B el pasado domingo por un manotazo en el estómago a un jugador rival. Además Ussama, Valdrin y Yeray han mostrado durante la semana síntomas que inducen a pensar que padecen el coronavirus, por lo que no viajarán a priori a no ser que los resultados de las pruebas PCR confirmen que no están infectados antes de que salga la expedición hacia Córdoba. El club solicitó el aplazamiento, pero fue denegado por la Federación Andaluza.

Por si fueran pocos inconvenientes, Bouba sufrió una rotura fibrilar en el último entrenamiento y es baja. A la espera de las pruebas pertinentes, está por ver si volverá a enfundarse la camiseta gualdiverde en los tres encuentros que restan para que termine la campaña. Ante la complicada situación, Rosano se llevará a Pozoblanco a los juveniles Jesús, que juega de lateral, al delantero David y a Contaldo, aunque este último ya ha disputado tres encuentros con el primer equipo. También recupera a Regino, tras cumplir su partido de sanción.

En una semana complicada, los barreños también parecen haberse quedado sin la única posibilidad de optar al playoff: que el Córdoba CF no ascendiese a la Primera RFEF, lo que haría que su filial, que lidera la clasificación del grupo X-D de Tercera división, no pudiese optar a jugar la eliminatoria por el ascenso. Sin embargo, durante la semana la Federación Andaluza descartó esta posibilidad ante la pregunta de Córdobadeporte y afirmó que el segundo equipo de los blanquiverdes disputará la siguiente fase, aunque no tenga posibilidades de jugar la próxima campaña en una categoría superior.

Alineaciones probables CD Pozoblanco: Sillero; Ángel García, Rafa Ariza, Rafa Manosalva, Luis Fraiz; Joel Armengol, Iniesta; León, Brian Triviño, David España; y Zara. UD Los Barrios: Benito; Seidou, Trujillo, Ekedo, Regino; Ekedo, Ramos, Kaya, Diawara, Rivero y Richard. Árbitro: Cristóbal Jesús Montoro Garrido (Jaén) Hora: 17:00 Estadio: Municipal de Pozoblanco. Antecedentes: La Unión ha visitado a los cordobeses en 12 ocasiones, con un balance de 2 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Por el lado bueno, el objetivo de la Unión era conseguir la permanencia, la cual logró en la primera fase. Aunque los gualdiverdes se clasificaron para esta segunda fase con todas las opciones de aspirar al ascenso, una victoria en tres encuentros ha acabado con sus opciones para optar a jugar en la Segunda RFEF la próxima temporada.

El técnico parece comprensivo ante el hecho de que no se haya aplazado un partido por los posibles casos de Covid: "Para hacer eso tienes que tener una acreditación de un doctor. Los jugadores se han hecho una prueba de antígenos que ha dado negativo, pero estamos a la espera de los resultados de la prueba oficial. Por precaución no han trabajado con el resto de compañeros".

A pesar de las bajas, Rosano no renuncia a nada: "Ya hemos jugado otros partidos así. Nos tiramos así casi la mitad de la primera vuelta, con solo 12 o 13 licencias".

"Hay que darle valor a que este equipo haya conseguido la permanencia y no está jugando por la salvación, como están Sevilla C, Gerena, Cabecense... Este equipo ha pasado por muchas dificultades durante la temporada. Hemos quedado cuartos, los jugadores han dado un buen nivel y se han formado, que era el objetivo. Con todos los problemas, haber quedado cuarto tiene mucho mérito", resalta el entrenador.

"Iremos a Pozoblanco a ganar. El único que nos ha pasado por encima es el Córdoba B, que tiene un equipazo. El Pozoblanco es un rival difícil, contra nosotros perdió en la ida, aunque compitió muy bien. Sus otros dos partidos, es el problema que tenemos... Rota y Antoniano no son capaces de ganar un partido y así es imposible que le recortemos puntos a nadie", añade el preparador.