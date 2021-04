La Federación Andaluza de Fútbol entiende que el Córdoba B, en estos momentos segundo clasificado, dispute el play-off de ascenso a la Segunda RFEF incluso si el primer equipo, como parece probable, no ha logrado el ascenso a Primera y tiene plaza en esa categoría. Eso supone que la UD Los Barrios, que está a diez puntos de la segunda plaza con solo nueve por jugarse, no tiene opciones ya de aspirar a estar en las eliminatorias.

La Unión, cuarta con 27 puntos, no puede llegar a llegar a la segunda y última plaza de las que dan derecho a seguir en la pelea por la Segunda RFEF, pero aún si a la terecra, de la que le separan seis puntos. Los barreños confiaban en que en caso de que el Córdoba CF se quedase fuera de la pelea por la Primera RFEF (Liga Pro) y los de la Villa fuesen terceros se les concediese a ellos el derecho a seguir compitiendo, pero los medios de la ciudad de los califas se han apresurado a aclarar que esa tesis no es correcta.

La normativa de la Española permitía pensar que sí existía una segunda opción para Pozoblanco y UD Los Barrios –tercero y cuarto del grupo X-D de Tercera-.

Literalmente, la circular número 7, titulada “Normas reguladoras y bases de competición de Segunda División B, Tercera División y Torneos RFEF”, puede leerse, en concreto en la página 25, dentro de la sección de las bases llamadas “Consecuencias clasificatorias”, disposición Tercera punto 7 lo siguiente: “Los clubes filiales o dependientes no podrán participar en la segunda fase cuando el patrocinador o principal ocupe una plaza en la categoría a la que pudiera ascender salvo que, por disparidad del calendario, no pudiera conocerse el puesto definitivo en la clasificación final del equipo patrocinador o filial pudiendo, en este caso, disputar la segunda fase, pero no materializaría el ascenso si el principal o patrocinador continuara en la misma categoría”.

Sin embargo el conocido portal Córdobadeporte ha elevado una pregunta al respecto a la Federación Andaluza y explica: “El Córdoba B podría jugar el play-off. La razón es que hay que tener prevista la situación de que hubiera alguna vacante en la Primera RFEF y que ésta pudiera corresponder al Córdoba CF. Por ello no se podría desposeer al filial de jugar el play-off, algo que deportivamente se habría ganado, porque podría tener consecuencias jurídicas posteriores”.

“Hay que recordar que hace unos años ya ocurrió que el filial del Deportivo de La Coruña jugó un play-off de ascenso de Segunda B a Segunda sin opción de subir porque su primer equipo estaba en la categoría de plata, aunque entonces se invocó que esa categoría no había terminado y se podía aplicar la excepción de la norma. Ahora sí acabarían a la par”, explica el mencionado medio.