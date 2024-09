Fernando Torres desmiente la redacción del acta sobre su expulsión del árbitro linense José Antonio Palomares

El exinternacional Fernando Torres, en la actualidad entrenador del Atlético de Madrid B, ha emitido este domingo un comunicado en el que desautoriza la redacción del acta que el árbitro linense José Antonio Palomares Gutiérrez efectuó este sábado en el encuentro de la Primera Federación que enfrentó al filial colchonero con el Yeclano y que acabó sin goles. Palomares Gutiérrez expulsó al técnico rojiblanco en el minuto nueve tras mostrarle dos amarillas casi de forma consecutiva.

El árbitro de La Línea, que esta temporada debuta en la tercera categoría nacional, reflejó en el acta lo siguiente:

"En el minuto 9 el técnico Fernando José Torres Sanz fue amonestado por el siguiente motivo: Por protestar, de forma ostensible, una decisión mía".

"En el minuto 9 el técnico Fernando José Torres Sanz fue amonestado por el siguiente motivo: Tras ser amonestado se dirige al cuarto árbitro en los siguientes términos: "conmigo ten cuidado, tú conmigo ten cuidado" mostrando una actitud desafiante mientras le señalaba con el dedo".

"En el minuto 9 el técnico Fernando José Torres Sanz fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla".

Este domingo, con el beneplático del club, Fernando Torres ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que sostiene:

"Respetando la labor arbitral por encima de todo, quiero aclarar lo ocurrido ayer en Majadahonda con motivo de la expulsión.

Me veo obligado a salir públicamente para discrepar con la redacción del acta elaborada por el señor Palomares. Las imágenes demuestran que en ningún caso levanto el dedo al cuarto árbitro como tampoco pronuncio la frase que se me atribuye. Niego absolutamente que me manifestara con las palabras que el redactor del acta pone como mías. Siempre he considerado y defendido al colectivo arbitral, pero no puedo pasar por alto la redacción equivocada del mismo.

No quiero entrar en polémica, pero no admito lo que el colegiado escribe sobre lo ocurrido, porque no fue como relata. Entiendo la dificultad de su labor, pero un error así no se debe cometer. Confío en su imparcialidad, pero esta vez o no me escuchó bien o le transmitieron mal. Espero que los comités correspondientes me permitan ejercer mi labor en la próxima jornada".

Fdo: Fernando Torres

Entrenador Atlético de Madrid B