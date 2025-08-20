Carreras de Caballos de Sanlúcar 2025: Exhibición de punta a punta de Cristina Pérez en la puesta de sol sanluqueña

Ambiente de lujo en la jornada central del segundo ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar 2025. Se disputaron cuatro pruebas en la antesala del día grande de esta 180.ª edición, que se celebrará este jueves con el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar. La hegemonía del jockey portugués Ricardo Souza durante los tres días del primer ciclo se vio neutralizada por el empuje de otros jinetes, como el debutante Eloise Chaves, Nico Valle, Cristina Pérez o Jaime Gelabert, quienes lograron su primera victoria el martes, pese a que el Gran Premio de Andalucía fue para el luso y su caballo The Snaper. Carreras con menos participantes, pero con la misma expectación en las arenas finas del Hipódromo de Sanlúcar, donde las agradables temperaturas —pese a que el viento apretó por momentos— permitieron a los aficionados disfrutar de otra vibrante jornada de turf.

La primera prueba llegaría de la mano de Instalaciones Hípicas El Molino, con un montante de premios de 8.500 euros y tan solo cuatro caballos en liza, siendo la prueba con menos participantes de la edición. 1.600 metros para que Souza o Gelabert repitieran el primer puesto del día anterior, o para el estreno ganador de Nico de Julian o Narvaez. Favoritismo para un Western Rulern, con la monta de Gelabert, que ya venció en el Gran Premio Gusto del Sur del primer ciclo con, precisamente, el portugués Souza, que en este premio lucharía con Fred On Fire. Ritmo muy alto desde cajones marcado por Briseo, con Western Rulern muy cerca y Fred On Fire vigilando desde atrás. El mano a mano entre Souza y Gelabert llegaría a falta de 500 metros, pero la superioridad de Western Rulern daría un cómodo triunfo del madrileño sobre el luso, consiguiendo su segunda victoria en este ciclo final y avisando de que quiere terminar esta 180 edición con fuerza. Tercer puesto para Briseo.

Para continuar la tarde en Sanlúcar se volvería a correr una prueba de Amazonas y Gentleman, patrocinada por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Serían 7 caballos los que finalmente tomarían la salida, tras la retirada de Yssingeaux, para una prueba que repartía 7.650 euros tras los 1.400 metros a recorrer. Peken, uno de los favoritos, y Originator pondrían un fuerte ritmo en los primeros metros, estirando un pelotón donde ya se quedaría fuera algún caballo. Pronto se asomaría a ese dueto de cabeza el máximo favorito, Natural Path, que con un gran ataque se iba a quedar unos metros por delante de Peken antes del sprint final. Lo hizo fácil Pablo Laborde con Natural Path para imponerse a Delgado, con Peken, que al final fue tercero tras colarse en los últimos metros Baadirr, con la monta de Banegas.

Regresaban los jockeys a las arenas de las Piletas para la prueba más corta de la edición, de 1.200 metros, la Fundación Cajasol, que volvía a enfrentar a Souza y Gelabert, con Parting Glass y Dissilusion, compartiendo favoritismo con Confident Stars. Saldría en cabeza el caballo del portugués, con Jungle Fever y el propio Confident Stars marcando muy de cerca. Pelotón muy agrupado hasta los últimos 400 metros donde no hubo noticias de Souza y Gelabert ante una carrera impecable de Confident Stars, que ganó con solvencia con la monta de Nico Valle, por delante de It´s Chico Time y Bravo.

Para cerrar la jornada, la prueba Toyota Minauto sería la más larga, con 1.800 metros, y la más numerosa, con nueve caballos, repartiendo un total de 7.650 euros. Comenzó con tranquilidad la carrera, comandada por Smooth Transition desde los cajones, cogiendo una distancia de hasta tres caballos con los perseguidores. A 500 metros del final, cuando se desata el sprint final, Cromatic, con la monta de Souza, trató de dar caza a una Cristina Pérez desatada con Smooth Transition, que supo resistir con firmeza, decisión y clase para firmar una carrera de punta a punta en una de las exhibiciones de la edición. Norther Sonas completó el pódium en la carrera de la jornada por la valentía y espectáculo de la jockey, que vuelva a vencer en el cierre por segundo día consecutivo.