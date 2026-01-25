Cádiz, con tres sanroqueños y un linense, sexto del Andaluz mini

Los cuatro representantes del Campo de Gibraltar en la selección de Cádiz, con sus medallas

La selección gaditana de baloncesto de categoría mini masculina, con tres sanroqueños y un linense en sus filas, ha finalizado este domingo en la sexta posición su participación en el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales, que se ha celebrado desde el viernes en Manilva (Málaga).

Cádiz ha contado en esta competición con tres representantes de San Roque, Carlos Trujillo, que forma parte del cuerpo técnico, así como los jugadores Pablo Mateo y Connor Román, todos ellos del Centurias, a quienes se suma uno de La Línea, Bruno Benito, enrolado en el CB Estepona.

El combinado provincial participó en la primera fase en el grupo II. Perdió en la primera jornada ante Granada (56-84), derrotó a Jaén en la segunda (87-47 –acta cerrada-) y cayó ante Sevilla (92-67) en la tercera.

Estos resultados les valieron para acabar tercero, con lo que se clasificó para la pelea por la quinta y sexta plaza con Almería, que había ocupado la misma plaza en el grupo I. Este domingo, Cádiz fue derrotado por 91-72, por lo que acabó sexto.

Málaga se proclamó campeona al superar a Sevilla (87-47) en la final. La medalla de bronce se la colgó Córdoba tras superar a Granada (89-74). La séptima posición fue para Huelva, que venció a Jaén (86-58).

El reglamento de la competición para estas edades obliga a que todos los jugadores disfruten de minutos durante todos los encuentros.

El campeonato andaluz mini masculino ha servido a los técnicos de la Federación Andaluza para formar la lista inicial de la preselección del combinado autonómico. El objetivo no es otro que preparar el Campeonato de España.

Una semana antes se había disputado el Andaluz mini-femenino de selecciones, en el que Cádiz, con dos linenses, la entrenadora Zara Andrades y la jugadora Isabel Tovar, y una algecireña, la también baloncestista Valería Gutiérrez, se colgaron, como integrantes del combinado gaditano, la medalla de plata.