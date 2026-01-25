El 'algecireño' Mustapha Sabili roza el podio con Andalucía en el Campeonato de España de campo a través

Mustapha Sabili, marroquí afincado en Algeciras, ha conseguido la cuarta plaza con Andalucía y la 21ª posición individual en el Campeonato de España absoluto de campo a través, celebrado este domingo, en un día ventoso y muy lluvioso, en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

Sabili, pupilo del Bahía durante muchos años y algecireño de adopción, compitió y defendió de manera excepcional los colores de la selección andaluza, obteniendo su mejor resultado en un Campeonato de España absoluto de la modalidad. Sabili cuajó una actuación soberbia sobre el barro cordobés en la 21ª posición del campeonato con un tiempo de 30”52 sobre los casi 9 kilómetros del duro y difícil circuito de la localidad cordobesa.

Mustapha, además, fue el segundo mejor corredor de la selección andaluza y ayudando con sus puntos a Andalucía a la cuarta posición final, muy cerca de Castilla y León, tercera clasificada.

Oro andaluz para el Bahía

El Bahía de Algeciras mordió un oro en el Campeonato de Andalucía de marcha en ruta individual y por clubes -XXXVIII Gran Premio Marcha Guadix XIX Memorial Manuel Alcalde-, celebrado este domingo con bastante lluvia en Guadix (Granada). La atleta onubense del Bahía Helena Díaz Madera brilló en la categoría sub-20, sobre una distancia de 10 kms, realizando una magnífica prueba ya que se coronó campeona con una gran marca de 50.40, dos minutos por debajo de la segunda clasificada, una muy buena actuación de esta joven atleta del club algecireño.