Dos linenses y una algecireña, subcampeonas de Andalucía de mini-básket con la selección de Cádiz

Zara Andrades y las jugadoras Isabel Tovar y Valería Gutiérrez, con las medallas de plata conquista en Córdoba

Dos linenses, la entrenadora Zara Andrades y la jugadora Isabel Tovar, y una algecireña, la también baloncestista Valería Gutiérrez se colgaron, como integrantes del combinado gaditano, la medalla de plata en el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de la categoría mini femenino, que se celebró en Córdoba y que finalizó el pasado domingo.

El conjunto gaditano, entrenado por Zara Andrades (ULB) y del que formaban parte Isabel Tovar (ULB) y Valería Gutiérrez (CB Algeciras) arrasó en la primera fase, en la que incluso cerró actas. Venció 80-46 a Granada, 12-53 a Huelva y 50-10 a Jaén.

Con estos marcadores finalizó primera de grupo, lo que le llevó a medirse en la final al anfitrión, Córdoba, que había dominado en la otra mitad del cuadro. Las cordobesas se impusieron en el pabellón Vista Alegre por 83-54. Almería, que superó a Granada, se hizo con el tercer puesto.

La composicion de la selección gaditana mini femenina que compitió en Córdoba

El reglamento de la competición para estas edades obliga a que todas las jugadoras disfruten de minutos durante los encuentros.

El campeonato andaluz mini femenino ha servido a los técnicos de la Federación Andaluza para formar la lista inicial de la preselección del combinado autonómico. El objetivo no es otro que preparar el Campeonato de España, que se celebrará entre Salou y Reus (Tarragona) del 28 de marzo al 1 de abril.

Llega el mini-masculino

Carlos Trujillo, junto a sus pupilos en el Centurias sanroqueño Pablo Mateo y Connor Román

Una vez finalizada la competición femenina, entre este viernes, día 23, y el domingo 25 se jugará en Manilva (Málaga) el Andaluz de selecciones provinciales pero categoría mini masculina.

Cádiz cuenta en sus filas con tres sanroqueños, Carlos Trujillo -que lo es al menos de adopción- que forma parte del cuerpo técnico, y los jugadores Pablo Mateo y Connor Román, todos ellos del Centurias, a quienes se suma el linense Bruno Benito, enrolado en el CB Estepona.

Composición de la selección gaditana mini-masculina

Como sucedió en la competición femenina, las selecciones participantes competirán en tres encuentros entre el viernes 23 y el sábado 24 (doble jornada) para definir la clasificación inicial de cada uno de los dos grupos del torneo. Cádiz está encuadrado en el grupo II junto a Granada, Sevilla y Jaén.

Calendario del Andaluz mini-masculino

El domingo, en la jornada final, todos los equipos disputarán un cuarto encuentro según la clasificación obtenida en su grupo, partidos en los que se decidirán las posiciones definitivas del campeonato.