El Balonmano Ciudad de Algeciras recibe este sábado en el Pabellón Doctor Juan Carlos Mateo (17:30) al Colegio Maravillas Benalmádena, en el encuentro correspondiente a la 19ª jornada del grupo F de la Primera Nacional. Los de David González, octavos en la clasificación, acumulan dos victorias consecutivas, la última muy meritoria ante el BM Málaga, que no conocía la derrota como local antes de la visita de los algecireños. Con el conjunto visitante viajan dos canteranos algecireños Pedro Soria -hijo del presidente de la entidad- y Miguel González, además de Juan Palop, máximo anotador del grupo.

Los algecireños buscarán por tanto una tercera victoria consecutiva que les permita conservar la octava plaza, recortar distancias con los puestos de la zona noble de la clasificación y seguir poniendo tierra de por media con la zona de descenso, sobre la que ahora tienen una renta de siete puntos. El conjunto de González llega a esta jornada con un balance de siete victorias, dos empates y nueve derrotas.

El técnico del Ciudad de Algeciras tiene las bajas ya conocidas de Juan Bermejo, Gonzalo Cervera y Jesús Lozano, a las que se une Pedro Salcedo, en su caso por motivos personales.

González no se fía de la clasificación de los malagueños: "Es un partido complicado ante un rival que corre mucho y sale rápido al contraataque, que busca ataques muy cortos y meter goles rápidos. Es un rival que en ataque va muy bien y en defensa un poco menos".

"Aunque están antepenúltimos creo que la clasificación es engañosa y con un poco de suerte podrían estar más arriba, porque han empatado cinco encuentros, y es algo raro empatar tantos", recalca David González.

"Tenemos que estar atentos y no dejarlos correr, que no puedan hacer contraataques", reclama a los suyos. "Tenemos que controlar el ritmo del partido, jugar bien en defensa y con el ataque estático para que no haya un ritmo de goles altos que es como pueden estar más cómodos".

"Para ganar partidos nos tienen que meter menos de 25 tantos y nosotros meter más de esa cifra. En defensa somos de los mejores y en ataque estamos mejorando", comenta.

El técnico mostró también su satisfacción con sus jugadores: "No es fácil suplir las bajas tan importantes que tenemos. Normalmente, contando con chicos tan jóvenes, deberíamos estar luchando por no descender, pero estamos a siete puntos del descenso, así que estoy muy contento".

Maravillas Benalmádena, con el mejor artillero

El rival de Udea, Maravillas Benalmádena, ocupa el antepenúltimo puesto del grupo F de la Primera Nacional, con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso. En su último encuentro, los malagueños cogieron aire tras vencer al Corazonistas de Madrid en casa.

Con los de la Costa del Sol viajan Pedro Soria y Miguel González, dos canteranos algecireños para los que el encuentro tiene, sin duda, una connotación especial. De hecho sus rostros aparecen, aunque de manera difusa, en el cartel anunciador del encuentro.

A pesar de su posición, los de José Luis Montero tienen mucho peligro. Muestra de ellos es que el máximo goleador del grupo milita en sus filas. Nada menos que 140 goles lleva el extremo izquierdo Juan Palop, que le convierten en el tercer mejor anotador de la categoría, tan solo superado por los 149 tantos de Jordi Planas, del Sant Esteve de Palautordera (grupo D) y los 148 tantos de Francisco Aragona, del Coruña (grupo A).

Los costasoleños acumulan un balance de tres victorias, cinco empates y diez derrotas. En el partido de la primera vuelta, disputado semanas después de la fecha prevista inicialmente, sucumbieron en casa ante el Ciudad de Algeciras por un ajustado 22-23.

