Lo mismo te juega de defensa central que se marca un partidazo de lateral izquierdo (con asistencia incluida) o llegado el caso te hace un gol de bandera desde fuera del área. Así es Víctor Ruiz, el futbolista para todo del Algeciras CF, el multiusos que ha encontrado Javi Vázquez en el vestuario para prolongar el estado de felicidad que impera en el equipo albirrojo, el flamante quinto clasificado del grupo II de la Primera Federación.

La enorme victoria del Algeciras en Murcia, un triunfo que todavía paladean muchos aficionados, tuvo a Víctor Ruiz entre sus protagonistas destacados. El entrenador sorprendió a casi todo el mundo con la alineación del malagueño en el costado izquierdo de la defensa. Ante la baja por sanción del algecireño Tomás -indiscutible en esa posición por su gran temporada-, la lógica hacía presagiar que Joseca jugaría en esa banda, que es la suya a pierna natural. Sin embargo, Vázquez apostó por meter a tres de sus cuatro centrales en el once con la vuelta de Mayorga y la continuidad de Ángel Gómez, que venía de un gran debut como titular y lo corroboró con otro señor partido. A ver quién es el guapo que lo sienta.

¿Era una manera de recompensar a los dos centrales que jugaron en la victoria anterior en casa? ¿O fue más una estratagema táctica para desarbolar al Murcia? O quizás un poco de ambas. El caso es que Víctor Ruiz aprovechó la ocasión para mostrarse atrevido en el carril izquierdo, tapando a su par y subiendo cada vez que se le ofrecía la autopista. El conjunto grana cometió el error de dejar centrar un par de veces al algecirista, dos centros que se tradujeron en sendos remates de Manín, el primero a las manos de Gazzaniga y el segundo, el gol del 0-1.

El zaguero zurdo atraviesa un momento dulce en lo individual. Hizo el gol que abrió la victoria contra el Sevilla Atlético en el primer partido de 2026, descansó por sanción en Tarazona y ha vuelto con dos titularidades muy serias: haciendo pareja de centrales con Ángel Gómez y en su estreno de carrilero en el Enrique Roca. Pero la cosa no queda ahí porque Javi Vázquez también ha empleado a Víctor como medio centro.

Jordi Figueras, el director deportivo algecirista, tuvo la buena vista de firmar a Víctor Ruiz el pasado verano por dos temporadas. Es decir, el experimentado zaguero tiene contrato en vigor hasta 2027 si nada raro ocurre.

Víctor José Ruiz Ramos (12/04/1995, Málaga) recaló en el Nuevo Mirador con una dilatada trayectoria y tras lograr el ascenso a Segunda División con la Cultural y Deportiva Leonesa. El malagueño se formó en la cantera del Málaga y fue internacional con la selección española sub-16, sub-17 y sub-19. El defensor fichó a los 19 años por las filas del Real Murcia en 2014, cuando empezó a foguearse en la antigua Segunda B. El pasado domingo volvió a una de las que fue su casa.

El defensa vivió después una etapa en el Sporting de Gijón B -tres campañas- y pasó por el Atlético de Madrid B, teniendo muchos minutos cada temporada. En la 2019/20, Víctor Ruiz se marchó al Córdoba y acabó en el Atlético Levante. Con el Talavera, el defensor vivió la transición de la Segunda B a la Primera Federación. El malagueño defendió después los colores de la Sociedad Deportiva Logroñés y hace dos andaduras, los del San Fernando antes de emprender la etapa en León con el campeón del grupo I, una Cultural que hizo historia al lograr el salto al fútbol profesional.