El Algeciras cotiza al alza: evolución sostenida hasta el playoff de ascenso

El Algeciras CF se pasea por la planta noble de la Primera Federación, la categoría de bronce del fútbol español. Javi Vázquez y su vestuario han convertido al equipo del Nuevo Mirador en noticia deportiva a nivel nacional tras la irrupción de los albirrojos en la quinta plaza del grupo II, un puesto arrebatado al todopoderoso Real Murcia en su propio feudo. Los 32 puntos cosechados en 22 jornadas plasman la regularidad y el crecimiento sostenido de un conjunto que ha empezado 2026 y la segunda vuelta de dulce, sorprendiendo a propios y extraños, y opositando a convertirse en la revelación de la temporada con permiso del rebelde Europa de Barcelona.

La pregunta que muchos algeciristas se hacen ahora, en plena borrachera de felicidad, es cuánto tiempo hacía que el Algeciras no tocaba los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. La respuesta es que hay que remontarse a más de dos años. Para ser exactos, 112 semanas o 784 días.

Hay que tirar de hemeroteca hasta la 15ª jornada liguera de la temporada 2023/24, cuando el Algeciras a las órdenes de Lolo Escobar cosechó la victoria en Antequera, en un partido épico ganado por la mínima con un gol de Eric Montes y sobresaliente actuación de Lucho García entre los tres palos. Aquella tarde, el Algeciras se apropió de la quinta plaza de aquel sorprendente Antequera. Manual de resistencia, así se tituló la crónica de este periódico sobre el asedio soportado en El Maulí.

Con aquel triunfo en Antequera, el Algeciras se situó con 26 puntos en la quinta posición, por detrás de tres trasatlánticos que hoy están en Segunda División como el Castellón, el Córdoba y el Málaga, además de un Ibiza que iba como un avión. A la semana siguiente, el Algeciras puntuó ante el Ibiza en el Nuevo Mirador (0-0) en un gran partido, pero cayó a la sexta plaza empatado a puntos con el Antequera. Los albirorjos ya no volverían a pisar la zona de privilegio: sufrieron tres derrotas seguidas y entraron en una depresión de ánimos y resultados que acabó con una permanencia más sufrida de la cuenta y un irreconciliable situación entrenador-propiedad. La andadura con Lolo Escobar permitió al Algeciras pasar 10 de los 38 jornadas en los puestos de playoff de ascenso, todas durante una primera vuelta muy ilusionante.

Gráfica de las posiciones del Algeciras en la temporada 2023/24. / Bdfutbol

La pasada temporada, la notable campaña a las órdenes de Fran Justo no llegó a alcanzar la zona VIP. Quizás si la liga hubiese durado un mes más... pero el Algeciras tuvo como su mejor posición el séptimo puesto (en las jornadas 17 y 20). La clasificación final, eso sí, fue la segunda mejor del club en la categoría.

El Algeciras de Iván Ania, el que afrontó las dos primeras campañas del club en la nueva Primera Federación, tiene como en todo análisis dos vertientes: un primer año bordeando el sobresaliente y un segundo al filo del suspenso.

La 2022/23 vio tocar techo al Algeciras en la sexta jornada con el séptimo puesto en la clasificación. A partir de ahí, la temporada se movió en una inestabilidad de resultados en medio de una transición de poderes en el club, con el traspaso de Félix Sancho a Mac Lackey y Ramón Robert. El desenlace de aquel curso, como es bien sabido, tuvo una salvación agónica en la última jornada.

En la 2021/22, el primer proyecto de Ania tocó plazas de playoff con la cuarta posición en las jornadas 8ª y 9ª y la quinta posición en la 11ª. Aquel equipazo no volvió a pisar entre los cinco mejores aunque se mantuvo al acecho desde el sexto lugar en numerosas ocasiones, sobre todo en una recta final apasionante en la que el Algeciras acarició la fase de ascenso con una última victoria en Sabadell. Los 59 puntos de aquella temporada siguen siendo los mejores números del Algeciras en la Primera Federación.

Javi Vázquez, durante un entrenamiento. / Erasmo Fenoy

Momento Javi Vázquez

El Algeciras ha alcanzado las plazas de playoff de ascenso después de haber estado en más de una ocasión en los puestos de descenso. Aunque en las primeras jornadas se antoja anecdóctio, los albirrojos ocuparon la zona roja en las dos primeras semanas de liga y cayeron a la 17ª posición en la séptima jornada. En la 10ª jornada, los de Javi Vázquez marchaban en la 16ª plaza, es decir, en la quinta posición por la cola. Desde ese instante, el equipo inició una curva ascendente que ha ido sosteniendo hasta consolidarse en la zona media antes de dar el salto al quinto escalón de la taba.

La escalada del Algeciras se ha acentuado en los dos últimos meses, gracias en gran medida al excelente rendimiento en el Nuevo Mirador con 19 de los últimos 21 puntos disputados, pero también con la mejoría a domicilio, puntuando en Tarazona y dando la campanada en Murcia.

Javi Vázquez ha marcado un hito por el momento, ya que es la primera vez que el Algeciras está clasificado tan alto durante la segunda vuelta en una temporada en la Primera Federación. El técnico y el vestuario no se cansan de repetir que el objetivo prioritario pasa por asegurar la permanencia lo antes posible, llegar a esos 48 puntos que certifican la tranquilidad deportiva. Sin embargo, la caseta asume que la afición tiene derecho a disfrutar e ilusionarse. El Algeciras no está llamado a pelear por el ascenso -por presupuesto y estructura, ante todo-, pero esta realidad tampoco debe estar reñida con disfrutar el momento. Carpe diem.