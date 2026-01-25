Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 21ª jornada

La 21ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación brindó una oportunidad a los perseguidores del liderato, ya que ni el primero ni el segundo lograron ganar. El Sabadell desaprovechó el empate del Atlético Madrileño y no pudo pasar del cero a cero en la Nova Creu Alta. El Algeciras asaltó la quinta plaza en Murcia y el Nàstic salvó su match-ball particular en Tarragona mientras que en los puestos de descenso, el Torremolinos y el Marbella sumaron sendos triunfos vitales ante rivales directos por la permanencia.

La jornada alzó el telón con un apasionante duelo de filiales cargado de polémica. El Atlético Madrileño dejó escapar el triunfo al final ante el Villarreal B en un partido muy condicionado por los tres goles anulados a los amarillos. Dos de esos tantos se los anularon a Hugo López, nada más arrancar y al filo del descanso. El primero no era fuero de juego. Los colchoneros no fallaron en la primera ocasión que tuvieron tras una perdida de balón al cuarto de hora que culminó el pichichi Arnau Ortiz. Los rojiblancos perdonaron el 2-0 al comienzo del segundo tiempo en botas de su goleador y el mini submarino se siguió desesperando con el gol anulado a Albert García el minuto 58, en otro fuera de juego muy discutible. Con todo, los de la Plana no cejaron en el empeño y encontraron premio en el tiempo añadido con un disparo de Nizar que hizo algo de justicia. Segundo empate seguido para el Atlético Madrileño de Fernando Torres, que solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros y se sostiene arriba con 39 puntos. El Villarreal B de David Albelda suma hasta los 29 puntos y sigue en la senda positiva del último mes.

A renglón seguido, el líder desaprovechó la oportunidad para distanciarse ya que el Sabadell no pudo pasar del cero a cero contra un Alcorcón muy sólido. Los arlequinados gozaron de ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo, en una tarde desangelada por el mal tiempo y que se notó en las gradas de la Nova Creu Alta. Las lluvias pasaron factura a un campo donde los alfareros pudieron adelantarse en una acción de Vladys que detuvo Fuoli con los pies. Los locales reaccionaron con llegadas de Coscia y Toni Ripoll, pero la más clara fue la de Carlos García, a quien le anularon un gol en un saque de esquina. Tras el descanso, los arlequinados llevaron el peso, avisaron otra vez desde el córner y reclamaron un posible penalti sobre el recién llegado Godoy ante un rival que no perdió el sitio. El Sabadell de Ferran Costa trunca su racha triunfal aunque prolonga a siete las jornadas sin perder, y mantiene la ventaja sobre el segundo de tres puntos con 42. El Alcorcón de Pablo Álvarez también se mantiene en modo suma y sigue y se alza hasta los 27 puntos para mantener a raya el peligro.

Tres puntos y algo más en El Maulí. El Antequera se hizo fuerte en casa para tumbar al Atlético Sanluqueño en un duelo directo entre dos clubes andaluces que luchan por la permanencia. Rafa Diz apareció al filo del descanso para desequilibrar la balanza de un primer tiempo muy igualado. El atacante local protagonizó una maradoniana jugada que rubricó con un golazo para adelantar a los del Torcal. El propio Diz, ya en el segundo tiempo, se asoció con Luismi Gutiérrez para que el capitán de los blanquiverdes marcase el 2-0 con un disparo ajustado desde la frontal del área a falta de media hora. El Sanluqueño, en plena metamorfosis por las salidas y el trasvase de jugadores desde el filial del Cádiz, trató de responder y se aferró a un VAR que le dio la espalda. Tras dos derrotas seguidas, el Antequera de Abraham Paz respira y se aúpa a los 28 puntos. El Atlético Sanluqueño vuelve a frenar en seco tras el alegre debut de Pedro Mateos en el banquillo. Los de Sanlúcar se quedan en descenso con 18 puntos.

Montaña rusa de sensaciones en el Cartagonova. Pudo pasar cualquier cosa en el empate entre el Cartagena y el Europa, en un partido de tú a tú que se puso muy de cara para los de Barcelona y que a punto estuvo de remontar el Efesé. Si no lo hizo fue en buena medida por la sobresaliente actuación del portero Juan Flere. El ex del Algeciras se ha consolidado como uno de los grandes guardametas de la categoría. Sostenido por el muro levantado por Flere, el Europa golpeó a la media con el primer tanto de Mahicas y amplió su ventaja antes del descanso por medio del pichichi Jordi Cano. El Cartagena se repuso al doble varapalo gracias al debutante Yannis Rahmani. El francés ex de Almería o Málaga dejó su carta de presentación con dos goles que metieron de lleno al Cartagena en el partido. El segundo tanto vino en un gol fantasma ratificado por el VAR. El Efesé achuchó y acarició el tercero, pero se topó con un Flere inconmensurable para un Europa que terminó atacando el área contraria sin complejos. Igualada agridulce para el Cartagena de un Javi Rey cuestionado con 28 puntos, fuera del playoff tras cuatro partidos sin ganar. Cuarto empate seguido para el Europa de Aday Benítez, que se agarra a la zona VIP con 33 puntos aunque sin los deslumbrantes resultados de meses atrás.

Inyección de vida para el Marbella tras salir triunfante de su visita al Betis Deportivo. En un partido con tintes de final, el que ganase podía dar un paso fundamental para aferrarse a sus opciones de salvación. Sosu dio el primer aviso para los béticos, aunque más clara todavía fue la oportunidad de Morante nada más arrancar el segundo tiempo. El Marbella entró en juego y se puso las pilas con una ocasión franca de Palacín, pero acertó poco después en un centro lateral de Carbonell que tocó en propia puerta Masqué en el minuto 64. El jarro de agua fría afectó a los verdiblancos, que al final tuvieron un par de disparos lejanos de Gnangoro y Elyaz, insuficientes para un filial que parece perder el gas del efecto del cambio de entrenador. El Betis Deportivo de Dani Fragoso enlaza dos derrotas seguidas y queda como colista en solitario con 15 puntos. El Marbella sonríe por primera vez con David Cabello y zanja una crisis larga para ponerse con 18 puntos a la par del Sanluqueño, en el pozo pero más cerca de la luz.

Match-ball salvado por Cristóbal Parralo en el Nou Estadi. El Nàstic sumó una victoria balsámica y con bastante fortuna ante el Ibiza. El partido se decantó en un golpe de azar en la primera parte cuando en el minuto 35 un despeje del portero Ramón Juan impactó en el cuerpo de Jaume Jardí y el balón fue como una bala hacia el fondo de las redes. El primer tiempo es cierto que tuvo más empuje local que visitante. Sin embargo, las tornas cambiaron tras el descanso y el Ibiza se adueñó de la situación. Los celestes tuvieron ocasiones de todos los colores: Bebé abrió la veda con un potente disparo que obligó a Rebollo a lucirse y después Sergio Díez se topó con el guardameta grana. Tras una acción polémica en la que los ibicencos pidieron penalti sobre Moju, el Ibiza pudo igualar por medio de Svensson, de Fran Castillo y con un trallazo de Bebé al larguero. Respira y acaba con su nefasto bache el Nàstic, que sube posiciones hasta los 28 puntos y evita caer al pozo. El Ibiza de Miguel Álvarez, que todavía se estará preguntando cómo no pudieron puntuar en Tarragona, frena tras dos victorias seguidas y con 26 puntos vuelve a asomarse al abismo.

Tablas in extremis en el Municipal de Tarazona. El Hércules rescató un punto cuando todo parecía perdido ante un Tarazona que se quedó con la miel en los labios. Los locales se adelantaron en el minuto 24 con un tanto del exalgecirista Ángel López, que empujó el balón a placer en el segundo palo en una acción muy ajustada en el fuera de juego. En el tiempo añadido del primer periodo, apareció Medhi Puch para hacer el empate con un golazo de volea desde fuera del área. Tras una escalofriante parada de Carlos Abad, el Tarazona volvió a ponerse por delante con un saque de esquina que remachó Sergi Armero en el minuto 82. Cuando parecía que la suerte estaba echada, un penalti sobre Rentero posibilitó el empate de Fran Sol desde el punto fatídico en el minuto 94. Suma y sigue el Tarazona de Juanma Barrero, que alcanza los 28 puntos aunque escuecen los últimos arbitrajes. El Hércules de Beto Company encadena su tercera empate seguido para ponerse con 28 puntos, a menos ritmo de lo que demandan en Alicante.

Triunfo de valor doble para el Juventud Torremolinos ante el Sevilla Atlético. El equipo de Antonio Calderón volvió por sus fueros en El Pozuelo y fue superior a un filial que tardó en espabilar. Los blanquiverdes apretaron de salida y se adelantaron en el minuto 25 con un rechace que cazó Cristóbal. Poco después un disparo de Ale Camacho salió lamiendo el larguero y Pito Camacho vio como le anulaban un gol por fuera de juego. Los sevillistas apenas dejaron un acercamiento claro, un cabezazo de Jalade que rebotó en el larguero. Tras el descanso, los malagueños encarrilaron a balón parado cuando en el minuto 70 el incombustible Pito Camacho sentenció de cabeza en un córner. Su compañero Ale Camacho tuvo el tercero en un par de llegadas claras. El Juventud Torremolinos sigue en descenso pero ahora iguala a 26 puntos con el Ibiza y, lo más importante, abre brecha de seis puntos con los de atrás. Uno de ellos es el Sevilla Atlético de Luci, con 20 puntos y cuatro jornadas sin conocer la victoria.

El Eldense cumplió en el Nuevo Pepico Amat con una victoria ante el Teruel. Con los fuegos artificiales justos y sin fisuras, el cuadro de Claudio Barragán erosionó a un rival correoso hasta que encontró las fugas mínimas para decantar la balanza. Tras un primer tiempo de dominio azulgrana, el primer gran chispazo local llegó en el minuto 54 con un jugadón de Fidel Chaves para mandar un caramelo a Hamza Bellari, que batió al meta turolense de tiro cruzado. El Teruel tiró de orgullo y rondó por fin la meta azulgrana con una ocasión de Fonda en un chut potente. Con el duelo más abierto, los de Claudio jugaron al espacio para finiquitar el marcador. El banquillo fue clave en la acción del minuto 82 en la que Borja se topó con Rubén Gálvez en el mano a mano, pero Rober Ibáñez llegó desde segunda línea para firmar el 2-0. El Eldense suma su cuarta victoria en cinco partidos sin perder y se alza con 36 puntos hasta la tercera posición, al acecho ya del segundo. El Teruel de Vicente Parras encaja su segunda derrota, la cuarta en cinco jornadas, aunque se mantiene con 29 puntos lejos de la zona complicada.

Pelotazo del Algeciras en Murcia. El broche de la jornada dejó una nueva exhibición de equipo sólido y completo de un Algeciras que se impuso al Real Murcia. Los de Adrián Colunga empezaron con brió y ocasiones en botas de Flakus y Pedro Benito, pero el Algeciras se fue entonando y acertó en la primera oportunidad clara que tuvo con un centro de Víctor Ruiz que cabeceó Manín en el minuto 25. Los pimentoneros, que se libraron de la expulsión de Flakus por un codazo a Ángel Gómez, volvieron a la carga tras la segunda mitad con nuevas intentonas. Los granas se toparon con el acertadísimo Iván Moreno entre los tres palos. Con la comidad de jugar a la contra y salir rápido, los algeciristas encontraron premio otra vez en una acción en la que Dani Garrido marcó a placer para aumentar la renta a falta de media hora. El Murcia quemó las naves y merodeó el gol para reengancharse al encuentro, pero no hubo forma. Los locales reclamaron un posible penalti a Palmberg, a quine le anularon por fuera de juego claro un tanto en el minuto 87. Víctor Narro, uno de los refuerzos, buscó sin cesar esa asistencia que diese vida. La defensa del Algeciras se sostuvo de diez. El Real Murcia de Colunga hilvana dos derrotas y cae con 30 puntos a la sexta plaza. Le adelanta el Algeciras de Javi Vázquez con 32 puntos, quinto y por primera vez esta temporada en los puestos de playoff.