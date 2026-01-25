Un Algeciras gigante se sube al playoff de ascenso (0-2)

Victoria de enormes proporciones del Algeciras CF. Hay que descubrirse ante el vestuario de Javi Vázquez, más allá de lo que pase en un par de semanas o en mayo. No se le puede exigir más a un equipo que se autoexige de esta manera, que se presenta en un escenario de Primera y lo pone patas arriba, que se ha ganado el respeto de toda la Primera Federación tras una primera vuelta que parecía difícil de mejorar. Pues ahí llevan dos victorias seguidas para empezar la segunda mitad de la temporada y para disparar al algecirismo hasta los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. El Algeciras arrebató la quinta plaza del grupo al Real Murcia y lo hizo por derecho, con sus armas, con una clase magistral defensiva, un derroche colectivo de compromiso y dos goles que incluso pudieron ser más.

Que nadie se lleve a engaños porque no fue una exhibición ni un desfile militar. El Algeciras tuvo que estar tenso los 100 y pico minutos de partido. Tenso, concentrado, vivo y con la suficiente cabeza fría para atemperar a un Murcia que trató de picar como una cobra desde el primer instante. El triunfo estuvo impregnado de muchísimas connotaciones, pero, por encima de todo, de una seguridad en sí mismo apabullante. Habíamos visto al Algeciras así en el Nuevo Mirador, pero no tanto lejos de casa, mucho menos bajo los focos de un estadio colosal como el Enrique Roca, con toda la categoría mirando porque nadie más jugaba a estas horas de trasnoche de domingo.

El Algeciras se catapulta hasta la quinta posición del grupo II de la Primera Federación con 32 puntos tras 22 jornadas, una locura impensable para la gran mayoría de los fieles abonados albirrojos. Los de Javi Vázquez asaltan la zona de playoff en medio de una racha de cinco jornadas en positivo, con dos triunfos de una tacada y el modo avión en el Nuevo Mirador, donde llevan siete encuentros sin encajar y 19 puntos de 21. Echar números ahora sobre el Algeciras es arriesgarse a perder la cabeza y eso es precisamente lo que quiere evitar el gran artífice de este éxito, el técnico Javi Vázquez, que marca el paso del partido a partido hasta la meta de la permanencia. Hace bien, porque del quinto al barranco del descenso tan solo hay seis puntos de diferencia.

Ficha técnica Real Murcia CF (0): Gazzaniga; David Vicente, Óscar Gil (Antonio David, 79’), Jorge Sánchez, Jorge Mier (Palmberg, 57’), Sekou (Juan Carlos Real, 46’), Isi Gómez, Víctor Narro, Ekain (Sylla, 57’), Pedro Benito (Jorquera, 64’) y Flakus. Algeciras CF (2):Iván Moreno; Joseca (Paris Adot, 80’), Ángel Gómez, Mayorga, Víctor Ruiz, Jony Álamo, Dani Garrido (Arauz, 80’), Iván Turrillo (Óscar Castro, 54’), Manín, Juanma (Javi Avilés, 80’) y Obeng (Rastrojo, 67’). Árbitro. Roberto Gonzalo Sánchez (Guadalajara). Amonestó a Flakus (35’), Iván Turrillo (44’), Víctor Ruiz (45+4’), Sylla (90’) y Manín (96’). Goles. 0-1 (25’) Manín. 0-2 (56’) Dani Garrido. Incidencias. Encuentro correspondiente a la 21ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Enrique Roca de Murcia, con presencia de aficionados algeciristas.

Sorprendente plan de partido

El partido empezó a ganarlo el Algeciras desde la caseta, desde una alineación que sorprendió a casi todo el mundo: el entrenador mantuvo a Ángel Gómez en el centro de la defensa, donde volvió Mayorga, y desplazó a Víctor Ruiz al lateral izquierdo. Apuesta arriesgada, teniendo en cuenta que estaba Joseca y que había dos laterales más en el banquillo. Vázquez puso de titulares a Manín y Dani Garrido (los dos goleadores del día) y reservó en la recámara a Jorge Rastrojo y Óscar Castro, entre otros. La jugada le iba a salir de maravilla. De lo contrario, se le habría atizado, también desde estas líneas.

El Real Murcia llevó el peso de salida y protagonizó las primeras llegadas con centros de Víctor Narro y Pedro Benito, ambos buscando a David Flakus, la referencia arriba. El delantero esloveno la tuvo clara ante Iván Moreno, pero chutó arriba ante una defensa pegada a su sombra. El Algeciras replicó por primera vez en el minuto 13 con un centro de Víctor Ruiz que Manín cabeceó a manos de Gazzaniga. Iba a ser el ensayo de lo que estaba por venir.

Los visitantes se empezaron a sentir más cómodos, más sueltos, con algunas posesiones largas y sacudiendo ese empuje grana inicial. El Algeciras se asomó en una oportunidad franca para el capitán Iván Turrillo, con un tiro desde la frontal, pero acertó de pleno en el minuto 25: incorporación de Víctor Ruiz por la izquierda, centro del malagueño con el guante y cabezazo al primer palo de Manín para batir a Gazzaniga.

El testarazo zarandeó un encuentro que elevó las pulsaciones. Pasada la media hora, el Algeciras reclamó el VAR por una posible agresión de Flakus a Ángel Gómez. El árbitro sacó amarilla al esloveno en una decisión que tenía sabor a cierto perdón. El Murcia acabó revuelto con un par de acercamientos a balón parado en botas de Narro, un peligro constante.

A la vuelta del descanso, los pimentoneros trataron de igualar lo antes posible. Colunga movió el banquillo y el Murcia llegó pronto por medio de David Vicente, que se topó con el infranqueable Iván Moreno. El portero algecirista ponía ladrillo a ladrillo cada vez que le cercaban el área. Un minuto después del relevo del gran capitán -tenía tarjeta, se había vaciado y el partido estaba calentito- por Óscar Castro, el Algeciras asestó el segundo golpe. Minuto 56, contragolpe letal con Joseca abriendo para Obeng y Obeng pasando para que Dani Garrido marcase a placer. 0-2 y el estadio del Murcia enmudecía.

Madurez y saber estar

A partir de ese momento, se libró otro minipartido de media hora y once de tiempo añadido. El Algeciras jugó con inteligencia, pero sin levantar un ápice su intensidad defensiva ante un Murcia que tan solo necesitaba un chispazo para reengancharse y ver el empate posible. Los de Colunga lo intentaron de todas las maneras, con constantes envíos laterales, balones parados, remates de un Flakus desesperado ante la pegajosa telaraña algecirista.

En el minuto 71 ocurrió la segunda polémica con un posible penalti de Mayorga a Palmberg después de que el defensa se resbalase. Hubo llamada al VAR y el árbitro dijo que nanai, Acho. El propio Palmberg fue el protagonista en el minuto 88 de un gol anulado a los de casa por un fuera de juego claro que ni precisó de videoarbitraje. Antes de eso, el Algeciras pudo y debió finiquitar en un par de acciones muy claras que tuvo a la contra, sobre todo una de Javi Avilés mano a mano con Gazzaniga. Quizás ya habría sido demasiado premio.

Semana de disfrute por todo lo alto para el algecirismo, para una afición sufridora de nacimiento que ahora se puede codear con la planta noble de la Primera Federación.