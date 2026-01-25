El Real Murcia - Algeciras de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes! Llega el broche final de la 21\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. El Algeciras CF rinde visita al Real Murcia CF en el Enrique Roca a partir de las 20:30 horas. El duelo se presenta apasionante para los albirrojos, que comparecen en una plaza grande en su mejor momento de la temporada tras haberse aupado a la sexta plaza en la que comenzaron el fin de semana. El Algeciras de Javi V\u00e1zquez cuenta con 29 puntos, uno menos que un Murcia con 30, necesitado de victorias si quiere engancharse a la pelea por la primera posici\u00f3n, su gran objetivo. Los algeciristas, que viajaron el s\u00e1bado, tienen la baja por sanci\u00f3n del lateral algecire\u00f1o Tom\u00e1s S\u00e1nchez, uno de sus capitanes, y recuperan a dos centrales para la defensa como Mayorga y Aleix Coch. Los de V\u00e1zquez vienen de puntuar en su \u00faltima salida, en Tarazona, aunque solo han ganado una vez a domicilio este curso, cuando lo hicieron en Alicante. El Murcia de Adri\u00e1n Colunga viene de una derrota en Ibiza y un empate ante el H\u00e9rcules en su \u00faltima cita en casa. El club grana se ha reforzado en el mercado de invierno con futbolistas de primer nivel para intentar dar un salto definitivo en la clasificaci\u00f3n. Los pimentoneros arrastran varias bajas en defensa y no podr\u00e1n alinear al algecire\u00f1o Cristo Romero, sancionado.