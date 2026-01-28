Duodécima destitución en el grupo II de la Primera Federación: el bache del Cartagena acaba con Javi Rey

El grupo II de la Primera Federación se ha convertido en el grupo de la muerte para los entrenadores. Duodécima destitución en el grupo del Algeciras CF en la temporada 2025/26. El FC Cartagena, uno de los grandes favoritos a la lucha por el playoff de ascenso, ha prescindido de Javi Rey tras la 21ª jornada liguera y ha puesto el equipo en manos del cartagenero Raúl Guillén, entrenador del filial. Guillén dirigirá interinamente los entrenamientos del Efesé y también el partido del próximo viernes en el estadio José Rico Pérez de Alicante.

Rey agotó su última oportunidad en el empate ante el Europa en el Cartagonova, donde los albinegros igualaron un 0-2. Cuatro partidos sin ganar han descabalgado al Cartagena de los puestos de privilegio y, con 28 puntos, el club va a necesitar una auténtica remontada en la segunda vuelta para pelear por el primer puesto.

"El FC Cartagena ha tomado la decisión de resolver el contrato de Javi Rey como entrenador del primer equipo. Desde el FC Cartagena queremos agradecer a Javi Rey su entrega y compromiso desde que llegó a nuestra entidad, además de su trabajo y profesionalidad. Así como, les deseamos toda la suerte tanto en su futuro personal como en el profesional", comunicó el club, que acaba de cambiar de propiedad.

La Primera Federación no perdona y, en especial, el grupo II está siendo muy cruel. Hasta la fecha, han perdido su puesto Javi Cabello (Eldense), sustituido por Claudio Barragán; Paco Jémez (Ibiza), relevado por Miguel Álvarez; Joseba Etxeberria (Real Murcia), que ha sido cambiado por Adrián Colunga; Luis César Sampedro (Nàstic), cuyo puesto ha sido ocupado por Cristóbal Parralo; Jesús Galván (Sevilla Atlético), sustituido por Luci Martín tras marcharse al Mirandés para relevar al exalgecirista Fran Justo; Carlos de Lerma (Marbella), relevado por David Movilla; Rubén Torrecilla (Hércules), sustituido por Beto Company; Abel Gómez (Antequera), cesado para contratar a Abraham Paz, Javi Medina (Betis Deportivo), destituido para situar en el banquillo del filial verdiblanco por Dani Fragoso; José Pérez Herrera (Sanluqueño), por un hombre de la casa como Dani Casado; David Movilla, que ha sido relevado por David Cabello; y el mencionado Javi Rey, que de momento deja el testigo al interino Raúl Guillén.

En estos doce cambios de entrenador se ha visto implicados once equipos, ya que el Marbella va por su tercer técnico del curso. Solo quedan nueve clubes que mantienen la confianza en el míster que arrancó la competición.