Algeciras, tenemos un problema

No hace falta tener un superordenador de la NASA para haberse dado cuenta de que el Algeciras CF tiene un serio problema esta temporada. Uno que sobresale por encima del resto de defectos de un conjunto también con sus virtudes. Iván Ania no consigue cerrar el grifo de los goles en contra y los albirrojos no están siendo capaces de contrarrestar ese agujero con todo su talento ofensivo.

La derrota inmerecida y dolorosa ante el Deportivo de La Coruña representó el último ejemplo de una película que ya se había visto ante la Cultural, ante el Unionistas o en el último desplazamiento a Mérida. Al actual Algeciras no le da para sumar todos los puntos que debiera con uno de los ataques más talentosos del grupo I de la Primera Federación y con un fútbol que semana tras semana acapara elogios de propios y extraños por su atrevimiento y vistosidad.

Al Algeciras no le basta o, como se suele decir, no le cunde esta manera de jugar tan osada. No, al menos, para estar metido ya en la lucha por el playoff de ascenso, con la que comienza a abrirse una brecha de seis puntos. Otra cosa es si así conseguirá su objetivo primordial, el de mantener la categoría sin apuros, algo que casi todo el mundo asume afirmativamente.

Los dos tantos encajados ante el Deportivo el pasado sábado en el Nuevo Mirador elevan a 15 los goles que lleva en contra el Algeciras. 15 en 11 partidos (un promedio por encima de uno por jornada). El Algeciras es el equipo más goleado de la mitad alta de la clasificación del grupo, con cifras equivalentes al Celta B o el Rayo Majadahonda. Los de Iván Ania solo han logrado dos porterías a cero (una con Tristán y otra con Flere) y en ambos casos fue con la fortuna de su lado.

¿Por qué?

Todas las miradas críticas se centran en la línea de defensa aunque son muchos los que hacen hincapié en el sistema de juego y los riesgos de un estilo que hace vulnerables a los de atrás. El debate está encendido entre la hinchada y cada cual esgrime sus argumentos.

Con Admonio lesionado desde la primera jornada y con Amoah que pasó del todo a la nada, el Algeciras tiene a Jordi Figueras y Nico Van Rijn como centrales más habituales. El canterano Curro aún no ha tenido una oportunidad. La grada, o una parte importante, reclama un refuerzo para la zaga en el mercado de invierno. La sombra de Mariano es alargada.

El problema es que no se trata solo de los cuatro de atrás -los laterales también defienden-, el problema puede venir en la ausencia de Borja Fernández como piedra angular de todo el centro del campo y la carencia de un pivote defensivo capaz de dar solidez. Ania está formando la zona ancha con Iván y Pepe Mena -ninguno es un '6'-, además de con Veiga, que no ha terminado de agarrar la titularidad. Hay quienes sostienen que el principal hándicap de este Algeciras es la falta de un pivote puro.

Hace un año

La pasada temporada a estas alturas, el Algeciras de Ania sumaba tres puntos más (18) y ocupa la quinta plaza en puestos de playoff de ascenso. Lo más llamativo es que ese Algeciras había encajado 10 goles (cinco menos), llevaba cinco porterías a cero y había concedido una sola derrota.

El grupo era otro y la plantilla también. La sensación es que este Algeciras quiere ser igual o más arrojado que el de hace un año, sin embargo es mucho menos contundente y serio a la hora de defender.

Como Julián Calero, el técnico del Burgos, explicó hace unos días en un vídeo que se hizo viral, el fútbol no se trata solo de jugar bonito y atacar. El orden y la capacidad para saber defender juegan un papel tan importante como la capacidad de generar ocasiones y marcar goles. Si el Algeciras va a tener que necesitar hacer dos tantos cada jornada, difícil lo va a tener para estar arriba.