Entre la goleada del Algeciras CF y la celebración posterior en el domingo grande de la Feria, el algecirismo saborea una resaca dulce como no se recuerda. Tras la euforia incontenible es momento de volver a la realidad. Son muchos los aficionados que aún no se creen lo vivido en el Nuevo Mirador, en ese primer episodio de la final ante el Socuéllamos por el ascenso a Segunda B. Son muchos también los que quieren bajar de la nube porque saben que todavía falta una batalla más, un último pasito en Ciudad Real. El vestuario de Emilio Fajardo tiene terminantemente prohibido pensar en otra historia que no sea ir a ganar el próximo domingo al Paquito Giménez. Nada de hablar de ascenso y nada de tirar cohetes antes de tiempo.

Pero es inevitable poner en relieve ese mar de reacciones que ha dejado la incontestable victoria del Algeciras sobre el campeón de Castilla-La Mancha, ese 4-0 sobre un rival que sólo había encajado 16 tantos en toda la temporada y no había perdido fuera. Futbolistas, entrenadores, informadores, gente de fútbol... del Campo de Gibraltar, de la provincia y de casi cualquier punto de la geografía española han mostrado su asombro y reconocimiento. El partidazo de los albirrojos tuvo un alcance inimaginable y en la mayoría de los casos una respuesta unánime: todo el mundo se rinde a lo que está haciendo este Algeciras.

Un futbolista de gran recorrido en la comarca como el linense Nacho Fernández, exalgecirista, dejó su impresión en las redes sociales: “Vaya partido del Algeciras, vaya playoff de ascenso y vaya final de temporada. Brutal. Da la sensación que si hubiera tres eliminatorias más, también las pasaría. Sensación de equipo muy sólido y fuerte. Enhorabuena”, escribió el veterano jugador, cuya zurda y talento aún se recuerdan en La Menacha.

Otro exalbirrojo muy querido en el Mirador es el tarifeño Dani Hoyos, por cuyas venas corre la sangre futbolera de los Hoyos: “Qué partido del Algeciras”, escribió antes de lanzar un guiño a la gente de la casa y al capitán en concreto. “Ojalá se queden la mayoría y sino a los que vengan, que le pongan el vídeo de Iván y comprenderán qué es el Algeciras CF”.

El técnico algecireño David Gutiérrez Guti, de vuelta en el proyecto del CD San Roque, sabe bien lo qué supone vivir una liguilla con los albirrojos, con el amargo recuerdo de la tanda de penaltis en Astorga. “Alegría con el Algeciras, con el estadio lleno, con la gente disfrutando con su equipo, llevando en volandas a los nuestros, y mucho más viendo como la gente de la casa era muy protagonista”, expresó el entrenador, un enamorado de la cantera.

El equipo de Fajardo recibe numerosos elogios y es catalogado como “un cuarto matagigantes”

Fuera de la comarca, en ese escaparate social llamado Twitter, se pueden recoger elogios de algunos de los especialistas en el fútbol modesto. Ramón Oliva, uno de los que se recorre los campos de Segunda B y Tercera división para vivir de cerca esta pasión, ensalza a los de Fajardo: “El Algeciras, a un pasito de una proeza histórica. Habiendo quedado cuarto, se ha cargado al Hospitalet (2º del grupo 5), al Real Jaén (1º del grupo 9) y le ha metido un 4-0 al Socuéllamos (1º del grupo 18). Todo esto sin haber encajado gol en casa. Repetimos: siendo cuarto”, analizaba.

Rafael Escrig es otro periodista consumado en el fútbol español de los humildes y tampoco daba crédito: “Madre mía el Algeciras, está haciendo fácil lo imposible: ascender como cuarto clasificado”, manifestó, anticipándose en este caso a lo que ocurra en la vuelta, que hay que jugarla.

José Manuel Cabezas es un informador que sigue al Puente Genil y no hace mucho vivió una realidad muy diferente a la del pasado domingo: “Recuerdo que el Puente Genil jugó en el Nuevo Mirador de Algeciras a finales de marzo en medio de un sentimiento de pesimismo de la afición local, que dudaba mucho de que su equipo fuese a jugar la fase. Hoy ganan 4-0 y tienen el ascenso en la mano. Las vueltas que da el fútbol”, reflexiona.

Y desde Jaén, el medio digital Canal Lagarto desempolva la reciente eliminatoria que los blancos cedieron con los albirrojos: “Pareció fácil el fútbol que se practicó en Algeciras...”, dice en referencia al gran partido que desplegó el Real Jaén (sin el premio del gol). El Nuevo Mirador ha sido un suplicio para el Socuéllamos. Cuatro le ha endosado el equipo algecirista a nuestro ex portero Arellano. Un cuarto clasificado matagigantes”, sentencia.