Así es el próximo rival del Algeciras: el Ibiza, un gigante dormido

El Algeciras CF encara un viaje de altura esta jornada para visitar este domingo (12:00) a la UD Ibiza, un autoproclamado candidato al ascenso que ha empezado la temporada muy por debajo de lo esperado en el grupo II de la Primera Federación. El cuadro balear encadena cuatro empates y lleva cinco jornadas sin conocer la victoria, las mismas desde que protagonizó un relevo en el banquillo con la destitución de Paco Jémez y el aterrizaje de Miguel Álvarez.

El Ibiza ocupa la 15ª posición con 15 puntos (tres menos que los algeciristas). Los celestes están al borde de los puestos de descenso con un saldo de tres victorias, seis empates y cuatro derrotas, y un bagaje goleador de solo 9 tantos a favor por 13 en contra (-4). El conjunto balear es uno de los menores realizadores del grupo, únicamente por encima de los colistas goleadores (Tarazona, Sevilla Atlético, Marbella y Betis Deportivo han marcado 8 goles).

Tras quedarse a las puertas del ascenso el pasado curso, el Ibiza decidió mantener la confianza en Paco Jémez, quien había llegado mediada la campaña a la isla en una transición que también trajo a Javi Lara a la dirección deportiva. El Ibiza dejó escapar la primera plaza del grupo, cuyo ascenso directo se fue a manos del Ceuta, y el cuadro balear tropezó en el playoff frente al Andorra. A pesar del chasco, el club renovó sus votos con Jémez con el compromiso de rearmar una plantilla para aspirar a lo máximo.

El megaproyecto 2025/26 de la UD Ibiza arrancó de manera fulgurante con dos victorias, pero de repente la suerte se empezó a truncar con dos empates consecutivos y tres derrotas seguidas que minaron la confianza en Paco Jémez, más allá de otros aspectos que también pasaron factura en el vestuario. De hecho, la entidad se cargó al entrenador tras una meritoria de prestigio en Murcia, el último triunfo hasta el momento de los celestes.

El club que preside Amadeo Salvo apostó por la experiencia de Miguel Álvarez, un veterano técnico de 67 años con una prolongada y exitosa etapa en la cantera del Villarreal. Álvarez debutó con una derrota ante el Teruel en Can Misses y después ha hilvanado cuatro igualadas consecutivas (Tarazona, Betis Deportivo, Sanluqueño y Europa). El preparador parece que ha centrado sus esfuerzos en potenciar la estructura defensiva de un Ibiza que solo ha encajado un tanto en este tramo, el que recibió ante el Europa, pero es verdad que a los celestes les están costando un mundo ver portería a pesar de su tremendo arsenal.

En Can Misses hay confianza plena de que el equipo está a tiempo de remontar y engancharse a la pelea por el playoff de ascenso, pero el Ibiza precisa enlazar victorias para despegarse de la zona peligrosa y no perder comba con el pelotón cabecero.

Una campaña más, el Ibiza cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría. Como se dice en el boxeo, libra por libra, el plantel ibicenco está fuera del alcance de la mayoría de los mortales. El equipo mantiene a jugadores de peso como el portero Ramón Juan, Unai Medina, Iago Indias, José Albert, Davo, Álex Gallar o su gran figura, Bebé.

En el mercado de verano, el club se hizo con el centrocampista Fran Castillo, ex del Torremolinos y el futbolista más deseado de la Segunda Federación. Los celestes ganaron la puja por el delante Sofiane, del Ceuta, que brilló en la segunda vuelta del pasado curso en el Sanluqueño. Llegaron también futbolistas como Fede Vico (Eldense), David del Pozo (Recreativo de Huelva), Ernesto Gómez (Ponferradina), Josep Señé (Racing de Ferrol), Mounir (Yeclano), Pedreño (Olimpija de Eslovenia), Tamir Glazer (Maccabi Petah de Israel), Nacho González (Intercity), Sergio Díez (Celta Fortuna), Joao (Betis Deportivo), David García (Cádiz) y Santi Müller (Minera).

"Cuestión de acierto"

Miguel Álvarez avanzó que Unai Medina está "entre algodones" y que Álex Gallar y Josep Señé "están mucho mejor" y seguramente tengan protagonismo, aunque el técnico no quiere precipitarse.

El entrenador asume el principal déficit de su equipo en estos momentos: "Nos falta más productividad a nivel ofensivo", aceptó el míster. "Es cuestión de acierto. El otro día pusimos cuarenta balones al área, hicimos de todo, creo que es acierto y que en los dos últimos partidos debería haber habido más goles".

Álvarez elogia la temporada del Algeciras: "Estar en medio para arriba no es fácil en esta categoría. El Algeciras sabe a lo que juegan, es un equipo con los pies en la tierra y siempre está ahí en una categoría muy difícil. Aunque si somos capaces de ganar los cogemos en la clasificación".

"Ganar te ayuda a nivel emocional, necesitamos ganar pero desde el trabajo y la tranquilidad", reflexionó Álvarez, que destaca el papel de la hinchada: "La afición a poco que le das, se vuelca con el equipo, el otro día empatamos gracias a ellos".