El Cádiz, muy atento a la 'mili' de Isaac Obeng en el Algeciras

Isaac Obeng se ha convertido en un motivo por el que muchos cadistas siguen cada fin de semana al Algeciras CF. Aunque solo sea a través del vídeo resumen que facilita la RFEF, son muchas las miradas desde el entorno amarillo que se preocupan por la evolución del joven extremo cedido en el Nuevo Mirador. Obeng sumó el pasado domingo su segundo gol de la temporada como rojiblanco, fue uno de los artífices de la victoria ante el Atlético Sanluqueño y se ha asentado como uno de los titulares en las alineaciones de Javi Vázquez en un Algeciras al alza en el grupo II de la Primera Federación.

El ghanés de Obuasi rubricó un gol que refleja algunos de sus talentos: zancada, conducción y esa mezcla de potencia y talento para finalizar un contragolpe a pleno pulmón. El golazo de Obeng ha acaparado elogios de seguidores de toda la categoría y de cadistas que ya en pretemporada vieron de cerca al atacante con la primera plantilla del Cádiz que comanda Gaizka Garitano, con la que llegó a comenzar la competición en la Liga Hypermotion (Segunda División).

En la novena jornada, Isaac Obeng marcó su primer tanto con el Algeciras, otra perla, una diana que dio tres puntos de oro a los rojiblancos en el triunfo por la mínima ante el Alcorcón, también en el Nuevo Mirador. El rendimiento de Obeng, no obstante, se ha destacado mucho antes de que viese puerta. El ghanés tuvo un impacto inmediato desde que debutó con sus primeros minutos en la segunda jornada en aquel 0-0 contra el Marbella. En un ratito demostró descaro y capacidad de regate. A la semana siguiente salió como titular y desde entonces no ha soltado el puesto.

Javi Vázquez sabe que tiene a un extremo diferente, con aspectos que pulir a sus 22 años, pero con potencial para ser diferencial como ya lo es a veces en la Primera Federación. Isaac deja en todos los partidos varias internadas, varios centros con aroma a gol y, casi siempre, varios remates a la portería contraria. Pero es que además se suma a las labores defensivas cuando toca replegarse y vestirse de obrero. Quizás es en esos momentos cuando más sufre, pero no cabe duda de que el extremo está haciendo una auténtica mili en Algeciras.

En el Cádiz CF, lógicamente, están muy atentos del desarrollo de Obeng con las miras puestas en el próximo verano. Los amarillos tienen al canterano cerca de casa y solo una categoría por debajo del primer equipo, en una Primera Federación cada vez más competitiva y de la que dan el salto más profesionales. La maniobra de la cesión a última hora, por parte del Algeciras, fue una de las más acertadas por parte de Jordi Figueras. El director deportivo encontró un diamante cuando el mercado ya echaba el cierre.

Las mejores fotos del Algeciras - Sanluqueño de Primera Federación / Erasmo Fenoy

Un futbolista de equipo

Sereno y con pinta de ser más bien tímido, Isaac Obeng desprende ser un futbolista de equipo. "Lo importante son los tres puntos", dijo ante los medios tras la última victoria. Al hilo de la autocrítica de su entrenador, el jugador aceptó que el vestuario debe mejorar, sin obviar el valor de lo conseguido: "Si hacemos este partido y somos capaces de ganar, este equipo puede hacer cosas mucho mejores", argumentó.

Obeng rememoró la acción del gol: "Soy muy simple. En la carrera lo más importante era ver donde estaba el portero, vi que estaba parado y aseguré el disparo", relató el ghanés, que ha visto como los marcajes se endurecen con el paso de las semanas. "Si me van a defender así siempre y vamos a sacar el resultado... yo estoy para ayudar al equipo".

Aunque las sensaciones en el juego no fueron las mejores, Obeng entiende que "meter tres goles en Primera RFEF no es fácil". De hecho, el Algeciras no había ganado hasta el momento por más de un tanto. "Hay muchas cosas positivas", razonó. "En esta liga, cada partido es muy complicado de ganar y fuera de casa hay que hacerlo mejor, pero llevamos uno fuera sin perder y tenemos que seguir en esa línea para mejorar".

El ataque se equilibra

Isaac Obeng se ha situado con dos goles a la par de Jorge Rastrojo, Juanma García y el capitán Iván Turrillo, al acecho del pichichi rojiblanco del curso, que lo ostenta Manín con tres dianas.

El Algeciras no cuenta, de momento, con un goleador muy destacado, pero está repartiendo los tantos y sacando mucho jugo gracias a las porterías a cero. Los de Javi Vázquez, gracias al impulso del 3-0 al Sanluqueño, se han puesto con un saldo positivo al alcanzar los 15 goles a favor por los 14 que han encajado.