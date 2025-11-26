Álvaro Romero recupera la chispa del gol

Si a Álvaro Romero le va bien, el algecirismo se alegra. Da igual que juegue en otro equipo o que esté en la otra punta del mapa, Alvarito Romero siempre tendrá una conexión especial con una afición que le adoptó en El Rinconcillo como un especial más. El ex del Algeciras CF, ahora en las filas del Zamora, se reencontró con el gol después de mucho tiempo y se erigió en protagonista de la victoria de los suyos en la pasada jornada del grupo I de la Primera Federación.

Romero Varo lo ha pasado mal, muy mal por culpa de las dichosas lesiones. Tras salir del Nuevo Mirador catapultado como uno de los futbolistas más desequilibrantes de toda la categoría, el extremo padeció un calvario con las rodillas en el Tenerife, donde no pudo mostrar su talento en Segunda División. A base de mucho trabajo, paciencia y recuperación, el exalbirrojo trata de volver por sus fueros en un clásico como el Zamora, donde recaló mediado el pasado curso.

Álvaro Romero parece que ha hecho reset al igual que su equipo con el cambio de entrenador. Con Óscar Cano, el atacante jugó seguramente su mejor partido con el Zamora en un encuentro que los locales remontaron en el Ruta de la Plata. Romero hizo el 1-1 en una acción marca de la casa en la que mezcló velocidad con habilidad. Aunque Álvaro había marcado en la Copa frente al Amorebieta, hacía muchísimo que no veía puerta en competición liguera, en concreto 994 días desde la última vez que lo hizo con el Algeciras.

El sevillano se mostró "muy contento" sobre todo "porque la rachita no era la mejor y por el juego del equipo". "Hemos dado un paso adelante, se ve lo que estamos trabajando, la importancia que da el entrenador a ser protagonistas con la pelota y ahí me siento muy cómodo y la libertad que me está dando de moverme por sitios interiores con la complicidad que tenemos los de dentro", confesó.

Romero sabe bien el trago que ha dejado atrás: "Después de pasar dos lesiones muy gordas, si algo he tenido siempre es la fuerza mental. Y sigo siendo el jugador que era hace dos meses y hace un año, y de aquí evidentemente para arriba, agradecer la confianza del míster y a seguir para delante".