La interminable inestabilidad económica del Algeciras

El Algeciras CF vive en un bucle constante desde que cambió de manos. La buena marcha deportiva del equipo que entrena Javi Vázquez, noveno en el grupo II de la Primera Federación tras 13 jornadas, contrasta con la inestabilidad económica de un club que no ha conseguido normalizar el cumplimiento de los pagos a su plantilla. Los rojiblancos llevan toda la presente temporada 2025-26 con retrasos en las nóminas, una situación que no solo ha afectado y afecta a jugadores, también ocurre con el cuerpo técnico, empleados y hasta el director deportivo. Estos retrasos que ya fueron habituales el pasado curso son solo la punta del iceberg en un Algeciras que depende demasiado de las inyecciones financieras desde Estados Unidos y cuya deuda es un absoluto misterio, sobre todo porque el club sigue acumulando denuncias y reclamaciones en diferentes frentes que a menudo provocan bloqueos, como el ya conocido con la FIFA o uno más reciente que ha congelado el movimiento de fichas en la cantera.

La propiedad que encabezan Mac Lackey y Ramón Robert con Fútbol Coalition no ha conseguido establecer la estabilidad prometida el pasado verano. El club navega y va lidiando con lo prioritario, los gastos de la primera plantilla, pero la realidad es que los retrasos son demasiado habituales y los plazos rara vez se cumplen. Ya con la temporada en marcha, el vestuario rojiblanco ha llegado a acumular hasta dos mensualidades, amagos de protesta y situaciones en las que no todo el mundo ha cobrado al mismo tiempo. Y de esto no se han librado ni el cuerpo técnico de Javi Vázquez ni el máximo responsable deportivo, Jordi Figueras, el artífice del equipo y quien ha dado la cara para confeccionar este nuevo proyecto para la cada vez más competitiva Primera Federación.

El Algeciras navega a pesar de todo, a pesar de sí mismo. El equipo compite y, a final de junio, el club cumple con sus pagos imprescindibles y con las habituales denuncias ante las comisiones mixtas. En esto se refugia la propiedad, en que a fin de cuentas, el Algeciras continúa un año más en la categoría de bronce. El problema es que los problemas no paran de florecer. A la reclamación de dos exjugadores interpuesta ante la FIFA, se han ido sumando pleitos que se resolverán en los tribunales como los de Miguel León, Javi Morilla o Jose Galán. Lo último en ver la luz ha sido como consecuencia de una denuncia del Atlético Sanluqueño, vía el Comité Jurisdiccional de la Federación, por una cantidad pendiente que no llega a los 5.000 euros correspondientes a hace un par de temporadas. Un impago que ha provocado un bloqueo temporal que afecta a las categorías inferiores.

Un "comunicado anónimo" sobre la cantera

Un "comunicado anónimo de miembros y familias del Algeciras CF" ha sido difundido a través de las redes y diferentes foros. En ese "comunicado anónimo" -es decir, nadie pone nombre ni apellidos- se critica la situación actual de las categorías inferiores algeciristas y se denuncia "la falta de respuestas" de los dirigentes.

En esta nota se sostiene que "toda la cantera se está viendo perjudicada por problemas administrativos y económicos ajenos a los menores. Las familias y los jugadores se sienten desinformados y desprotegidos, sin explicación alguna por parte del club". Se habla de un bloque económico, aunque en este caso se desconoce la causa real de este bloqueo, que tiene que ver con la mencionada reclamación del Sanluqueño, no con denuncias ante la AFE, ya que la ventana para la AFE se abrirá en diciembre.

Al margen de los motivos, el comunicado de esta "familia rojiblanca" abunda en críticas que ya vienen de largo relacionadas con "la escasez de recursos materiales y personales" o la llegada de la ropa oficial a finales de noviembre. Aunque hablando de ropa, la del primer equipo todavía no se encuentra en la tienda oficial, pero sí llega con fluidez desde la vecina Marruecos.

La incertidumbre de una posible venta

La situación actual del Algeciras como institución convive también con la incertidumbre de los continuos rumores sobre una posible venta o, tampoco se puede descartar, una incorporación al accionariado rojiblanco. Es un secreto a voces que el club lleva meses en el escaparate y que ha recibido varias propuestas para una compraventa. Las altas pretensiones económicas de los actuales propietarios y la falta de conocimiento de los lastres que puede arrastrar la entidad han frenado varias operaciones en el último año, en especial el pasado verano.

Esto no quita que a corto plazo pueda haber novedades. En varios entornos vinculados con la compraventa de clubes de fútbol se da por hecho que Mac Lackey quiere desprenderse de sus acciones. La cuestión es si su socio Ramón Robert están en sintonía o si la incorporación de algún socio nuevo con músculo financiero podría suponer un cambio para lo que resta de temporada. Demasiadas interrogantes y pocas declaraciones de intenciones para los casi cuatro mil abonados que siguen fieles al proyecto.

El aficionado algecirista, sufridor hasta límites desconocidos, se refugia en lo deportivo, en los partidos del domingo y en el compromiso de una plantilla que ya está fuera de toda duda. El hincha hace bien en poner la vista en la visita del domingo a las 12:00 al Ibiza. En lo demás, poco se puede hacer.