El Algeciras despedirá 2025 ante el Villarreal B el viernes 19 de diciembre

El Algeciras CF despedirá 2025 el viernes 19 de diciembre en el Nuevo Mirador a las 19:00 horas ante el Villarreal B en partido correspondiente a la 17ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, la última del año en la categoría.

La RFEF ha dado a conocer los horarios de la jornada que cerrará el 2025 en sus dos grupos. El Algeciras-Villarreal B abrirá el grupo II el viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas (afortunadamente un par de horas antes del horario intempestivo que a veces fija la Federación). El sábado 20 se jugarán los partidos Marbella-Hércules (16:15), Eldense-Betis Deportivo (16:15), Tarazona-Teruel (16:15), Antequera-Nàstic de Tarragona (21:00) y Sabadell-Atlético Madrileño (21:00). El domingo 21 de diciembre la jornada acabará con los envites Alcorcón-Ibiza (12:00), Sevilla Atlético-Sanluqueño (16:00), Cartagena-Torremolinos (18:15) y Real Murcia-Europa (20:30).

Los algeciristas visitan este próximo domingo (30 de noviembre a las 12:00) al Ibiza en la 14ª fecha de la competición. A la semana siguiente, los rojiblancos recibirán al Atlético Madrileño el domingo 7 de diciembre a las 12:00 horas en la 15ª jornada, y en la 16ª pondrán rumbo al norte para visitar al CD Teruel el domingo 14 de diciembre a las 16:00.