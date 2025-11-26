Bebé pronostica la victoria del Ibiza ante el Algeciras

"Yo tengo la certeza de que este fin de semana vamos a ganar el partido, no tengo dudas". El que habla con esta rotundidad es Bebé, la gran figura de la UD Ibiza, antes de recibir al Algeciras CF el próximo domingo (12:00) en Can Misses. El atacante se ha mostrado convencido de que los cuatro empates consecutivos de los celestes con Miguel Álvarez son el preámbulo a la ansiada victoria que persiguen en la isla, donde el último triunfo llegó con el anterior entrenador, el destituido Paco Jémez.

El Ibiza-Algeciras ha empezado a jugarse ya en la sala de prensa. Bebé compareció este miércoles para repasar la actualidad de los ibicencos y expresó su seguridad en un resultado positivo este próximo domingo, sin importar que delante vaya a llegar el mejor Algeciras de la temporada, un equipo que ha sumado siete de los últimos nueve puntos y se ha aupado a la novena plaza del grupo II de la Primera Federación.

El Ibiza viene de igualar en casa ante el Europa con un gol, precisamente, obra de Bebé. El punto significó el cuarto empate seguido en cinco partidos sin ganar con el veterano Miguel Álvarez a los mandos. "Yo creo que el vestuario está muy bien, veo a mis compañeros muy enfocados", manifestó el futbolista en rueda de prensa. "No hay que preocuparse mucho (con la racha sin ganar) en este momento porque lo más importante es que estamos compitiendo, estamos generando muchas ocasiones de gol y la verdad que no estamos teniendo mucho acierto, pero creo que eso no va a llegar. Si seguimos trabajando así y jugando y compitiendo, la victoria va a llegar".

"Estamos con ganas de sumar tres puntos y yo creo que el fin de semana va a ser difícil, con un rival muy difícil, pero creo que este fin de semana tengo la plena confianza en los compañeros de que vamos a ganar", prosiguió el de Cabo Verde antes de mostrarse aún más rotundo con su predicción.

Bebé. / UD Ibiza

Como veterano de la caseta, Bebé trata de transmitir tranquilidad a los más jóvenes. "No estamos sufriendo goles prácticamente y estamos defendiendo muy bien. El equipo está muy compacto", destacó el delantero, que insiste en ser optimista: "Llevamos cuatro empates y con una victoria sería la hostia porque nos meteríamos ahí enganchando a la mitad de la tabla con muchos equipos".

La llegada de Miguel Álvarez por Paco Jémez ha supuesto una lógica transición: "Ha sido un cambio un poco diferente. Paco me pedía unas cosas y Miguel me pide otras, pero la verdad que me estoy sintiendo muy bien en el campo. El mister habló conmigo, me ha dicho lo que quería defensivamente y creo que estoy haciéndolo bien. Puedo ser mejor, estoy trabajando porque quiero ser el mejor, quiero poder estar al 100% para ayudar a mis compañeros en la parte defensiva, que era un poco mi debilidad", reconoció el ex del Rayo Vallecano.