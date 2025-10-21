El Ibiza se carga a Paco Jémez tras ganar: segundo entrenador que cae en el grupo II de la la Primera Federación

Segundo entrenador que cae en el grupo II de la Primera Federación en la temporada 2025/26. Tras el despido de Javi Cabello en el Eldense el pasado domingo, la 8ª jornada liguera se ha cobrado también el puesto de Paco Jémez en la Unión Deportiva Ibiza. El club ha confirmado este martes el runrún que venía sonando en las últimas horas a pesar de que el cuadro ibicenco ganó en Murcia y cortó su mala racha.

"UD Ibiza y Paco Jémez han llegado a un acuerdo para la finalización del contrato del técnico. Desde el Club queremos agradecer su trabajo y dedicación y le deseamos mucha suerte en su futuro profesional y personal", ha comunicado el Ibiza en la escueta nota que ha compartido en sus redes sociales.

La triturada de banquillos se ha puesto en marcha en el grupo del Algeciras tras la 8ª jornada liguera. Curiosamente, los dos cambios de entrenador se han producido después de que ambos equipos sumasen. El Eldense empató en Barcelona, en el campo del líder Europa, y el Ibiza se llevó el duelo de necesidad en el Enrique Roca ante un Real Murcia hundido en la clasificación. El relevo en el club de Elda tiene que ver con el reciente cambio en la propiedad, un grupo inversor que busca un camino diferente al que había establecido.

En cuanto a lo del Ibiza parece que las causas van más allá de unos resultados insuficientes para un aspirante firme al ascenso directo. Los celestes estaban en la zona baja, pero con la victoria en Murcia se han puesto en la octava posición con 11 puntos, a tiro de todo. Jémez abandona la UD Ibiza como el técnico con más partidos en la historia de la entidad, con 57 encuentros en las dos etapas que ha vivido. En total, son 24 victorias, 13 empates y 20 derrotas. El técnico había regresado en noviembre del año pasado y disputó la fase de ascenso sin éxito.

El relevo, según informa El Periódico de Ibiza, va a ser Miguel Álvarez, quien firmará tras su dilatada etapa en el Villarreal B. La directiva confía en que el técnico de 67 años pueda aportar estabilidad y un enfoque táctico sólido, con el objetivo de escalar posiciones y pelear por el ascenso a Segunda División.