Primera guillotina en el grupo II de la Primera Federación: el Eldense despide a Javi Cabello

Ocho jornadas ha durado la paciencia en el grupo II de la Primera Federación. El Eldense ha despedido este domingo a Javi Cabello, que se ha convertido en el primer técnico destituido del grupo del Algeciras CF en la temporada 2025/26. Desde que se puso en marcha, la categoría se ha caracterizado por constituirse como una triturada de entrenadores año tras año, salvo contadas excepciones como es el caso de los algeciristas, uno de los pocos clubes que no ha prescindido de un entrenador con la campaña en curso.

El empate encajado a última hora el pasado sábado en la visita al Europa de Barcelona -con un penalti polémico- ha sido el detonante de una decisión que ha sorprendido a medias en Elda. Tras el desembarco oficial de los nuevos propietarios, con Carolina Holguín como nueva presidenta, había quienes presagian una marea de cambio también en la parcela deportiva de un club que viene de descender de Segunda División.

"El CD Eldense comunica que Javi Cabello no continuará como entrenador del primer equipo azulgrana. Su salida se enmarca en un proceso natural dentro de nuestro proyecto deportivo, con el firme propósito de seguir avanzando hacia los grandes objetivos que nos proponemos como institución y continuar escribiendo capítulos memorables en la historia del club", ha trasladado la institución.

Cabello deja al Eldense en mitad de la clasificación con 10 puntos, tan cerca de los puestos de playoff de ascenso como de la zona de descenso. Al entrenador le ha condenado un bache de cuatro partidos sin ganar con dos empates, una cosecha insuficiente para los nuevos mandamases. El técnico del filial, Claudio Barragán, asume la dirección del primer equipo y dirigirá su primera sesión de entrenamiento este próximo martes.

"Desde la entidad queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Javi por su compromiso, profesionalismo y entrega desde el primer día que asumió el banquillo. Su trabajo ha dejado una huella imborrable en el vestuario, en el club y en toda la familia azulgrana", agrega el club.

"Cada etapa en el fútbol tiene un principio y un final, y esta no es la excepción. Con la misma convicción con la que comenzamos este camino, mantenemos intacta nuestra confianza en que la unidad y el esfuerzo colectivo nos llevarán a alcanzar los sueños que compartimos. Porque en el CD Eldense, más que nunca, tenemos fe en el destino", remarcan para acabar con su ya conocido eslogan.

El Eldense afronta ahora dos partidos seguidos en casa. Los azulgranas recibirán la próxima jornada al Real Murcia y después acudirá al Nuevo Pepico Amat el Algeciras, el domingo 2 de noviembre a las 18:15.

El alambre

El banquillo del Eldense no era, a priori, uno de los que llegaba amenazado a la octava jornada liguera de la temporada. Las miradas estaban puestas más en Alicante, donde Rubén Torrecilla ha tomado oxígeno tras la victoria del Hércules ante el Villarreal B.

Otros dos clubes grandes donde existe runrún son el Real Murcia y el Ibiza, con el margen de paciencia cada vez más ajustado para Joseba Etxeberria y Paco Jémez. Diferentes se antojan los casos de dos filiales que están abajo como el del Betis y el del Sevilla.