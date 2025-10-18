Algeciras, tenemos un problema (o varios)

El archiconocido "Houston, tenemos un problema" se puede trasladar al Nuevo Mirador y aplicar al momento que atraviesa el Algeciras CF. El equipo de Javi Vázquez ha entrado en su primer bache de la temporada tras encadenar dos derrotas, cinco goles en contra y tres jornadas sin ganar. No es el fin del mundo ni una catástrofe, de momento se trata de una mala racha, un bache salvable siempre y cuando los rojiblancos corrijan una serie de defectos que están costando muchos puntos.

El Algeciras hincó la rodilla el pasado viernes noche en Cartagena. Para muchos era una derrota asumible, para otros, esta manera de verlo es una óptica de equipo pequeño, de pocas aspiraciones. El caso es que los algeciristas han unido tres resultados feos de manera consecutiva: el punto que se puso casi a derrota contra el Betis Deportivo, el varapalo ante el Europa en casa y un revés en Cartagena marcado por un gol en propia puerta. Si no se cree demasiado en el bajío, no hace falta ser un especialista para detectar que el equipo está teniendo fugas durante los partidos que en las primeras jornadas no se producían.

"Tenemos un grave problema, el resto son problemas todos mejorables. El grave problema es que cuando hemos merecido ganar y hacemos cosas para ganar, no hemos ganado", manifestó Javi Vázquez en la rueda de prensa posterior al choque en el Cartagonova. "Cuando merecemos ganar, no ganamos. Y creo que ahí está nuestro gran problema ahora mismo", prosiguió.

"Al final, es un partido donde se puede perder perfectamente en Cartagena, que a los mini puntos es un partido muy igualado y que se te va otra vez por pequeños detalles. Son cosas un poco incontrolables y que están cayendo en nuestra contra. Es el único problema que tenemos ahora, cuando nosotros estamos muy bien y hemos tenido partidos para hacer goles, no los hacemos. A nosotros nos llegan dos o tres veces contadas y nos hacen dos goles", argumentó el técnico algecirista.

El míster considera que al Algeciras le está penalizando mucho el fútbol. Puede ser. Pero también hay quien entiende que el Algeciras no está sabiendo cerrar bien ciertos partidos y que los rivales han detectado ciertas debilidades y puntos flacos.

Vázquez señaló que el Cartagena y el Algeciras había tenido más o menos las mismas ocasiones: "Se ha generado un poco menos, pero es verdad que ha sido un partido en el que ninguno de los dos equipos ha generado excesivas ocasiones de peligro", dijo el entrenador, repasando la de Juanma al palo, la de Obeng, la de Manín... aunque casi todas se produjeron en los últimos diez minutos ya con el 2-0 y el Cartagena en modo conservador.

"Ahora, una de las cosas que les decía a los jugadores, es que tenemos que bajar un poco de la burra en el buen sentido", apuntó el técnico del Algeciras. "El máximo responsable en ese caso soy yo, en cuanto a que soñamos y al final me gusta soñar en grande siempre", aclaró. Lo que al madrileño le preocupa es que "nos enganchemos por el tema de los resultados, que en un momento dado miremos la clasificación o miremos los puntos que tengamos y nos angustie pensar que mereceríamos ganar más partidos, eso genera un estrés que nos lleva a no ser la mejor versión", reflexionó.

"Ahora el único objetivo, el mío personal, es el de intentar conseguir que los jugadores no se dejen etiquetar por los resultados", sentenció Vázquez, que afronta su primer momento complicado (en lo deportivo) a los mandos del Algeciras. El próximo sábado (14:00) hay un examen nuevo en casa ante el Alcorcón y el míster tiene mucha tarea por delante para que el Algeciras recupere esa cara fresca y competitiva de las primeras jornadas, ese conjunto que no se comía tanto el coco.