El Algeciras se abona a los infortunios (2-0)

Si a este Cartagena le haces un partido perfecto, igual le puedes rascar un punto en el fortín del Cartagonova. Si le concedes un solo regalo, apaga y vámonos. El Algeciras CF volvió a mostrar su lado más desafortunado y se condenó con un gol en propia puerta de Aleix Coch cuando una primera parte reñida enfilaba el descanso. Reñida por el marcador porque la realidad es que el Cartagena dominaba y tenía los hilos bien sujetos. Pero con un 0-0 nunca se sabe y siempre se puede dar un susto. El autogol marcó un partido que el Algeciras intentó empatar en lo que no fue más que un espejismo ante un rival tan rocoso como efectivo. El Cartagena encauzó en el minuto 65 con un testarazo de Rubén Serrano -otro defensa- y bajó el pistón en una recta final en los que los rojiblancos sí merecieron al menos el tanto del honor. El palo y un señor portero -lo va a tener difícil Lucho para volver a la titularidad- zanjaron una derrota de las esperadas, de las que entran en las quinielas, pero también de las que afean la temporada del conjunto de Javi Vázquez, que entra en su primer bache pronunciado.

El Algeciras tenía el partido seguramente donde quería cuando en el minuto 36 se produjo la desgraciada acción de Aleix Coch en un centro de Kevin que parece que vino tocado y el central remató hacia su portería. Nada pudo hacer un Iván Moreno que salvó a su equipo de encajar más goles en el Cartagonova. Ese infortunio debió hacer mucho daño a un Algeciras que venía de limpiarse la cabeza de lo que había pasado el sábado anterior en el Nuevo Mirador contra el Europa, cuando en el minuto 96 se escapó un partido ganado. La psicología también juega en el fútbol. Y tanto que sí juega.

Los de Javi Vázquez -que debe odiar ver el juego desde la cabina- se recompusieron al golpe, acabaron la primera parte atacando y empezaron la segunda de la misma forma, pero la realidad es que el Cartagena hizo lo quiso, comandado por un mariscal de campo como Pablo Larrea, que está en todas. Bien lo sabe el algecirismo. Los de Javi Rey metieron el segundo poco después de que Obeng tuviera el empate y en la recta final se dedicaron a guardar la ropa. Le pudo costar un susto porque el Algeciras tuvo las ocasiones que apenas había tenido antes, sobre todo un chut de Juanma al palo, pero también un cabezazo de Manín y un trallazo de Mayorga que desbarató Iván Martínez. El meta cartagenero hizo dos paradones de mérito y apareció como lo hacen los buenos porteros, cuando hace falta.

Ficha técnica FC Cartagena: Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez, Fidalgo (Edgar, 71’), Pablo Larrea, Ander Martín (Calderón, 63’), Chiki (Ortuño, 71’), Kevin (Luismi, 63’) y Diego Gómez (Nacho Sánchez, 77’). Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos (Arauz, 75’), Mayorga, Aleix Coch (Víctor Ruiz, 81’), Tomás, Jony Álamo, Rastrojo, Iván Turrillo (Dani Garrido, 76’), Manín (Castro, 91’), Juanma y Obeng (Riley, 75’). Árbitro: Pol Arenas Mora (Girona). Amonestó a Fidalgo (6’), Obeng (34’), Tomás (70’), Mayorga (88’) y Castro (94’). Goles. 1-0 (36’) Aleix Coch, en propia puerta. 2-0 (65’) Rubén Serrano. Incidencias: Partido correspondiente a la 8ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Cartagonova de Cartagena, con presencia de aficionados algeciristas.

Con estas dos derrotas seguidas, la cuarta del Algeciras en ocho jornadas, los rojiblancos se estancan en los 8 puntos y lo más probable es que acaben la semana en puestos de descenso.

Tres novedades

Javi Vázquez presentó como novedades en el once la vuelta a la titularidad del portero Iván Moreno -esperada tras la lesión de Samu Casado-, la de Jony Álamo al centro del campo y la de Juanma a la línea de ataque. El técnico apostó por mantener la pareja de centrales con Mayorga y Aleix Coch, relegando al banquillo a Víctor Ruiz tras cumplir su sanción.

El partido arrancó con el Cartagena llevando la batuta y mandando un primer aviso peligroso. A los 3 minutos un disparo de Fidalgo obligó a una buena intervención de Iván Moreno. El malagueño actuó en la siguiente acción a tiro de Kevin. Los locales plasmaron el esperado dominio territorial del balón ante un Algeciras que intentaba no perder el orden y que no se pudo asomar hasta el balcón contrario en el minuto 15 con un disparo blandito de Isaac Obeng que atajó sin problemas Iván Martínez (de nuevo titular en lugar de Lucho).

La primera media hora transcurrió sin apenas más llegadas, con los de Javi Vázquez empleándose a fondo en defensa para tener amarrados a los cartageneros y con Pablo Larrea repartiendo cera entre sus ex en cada disputa en la zona ancha. El segundo disparo a puerta del Algeciras vino en un chut desde fuera del área Tomás tras un saque de banda. Sin complicaciones.

El infortunio

En el Cartagena, el que más peligro llevaba era Kevin y de las botas del futbolista del pelito plateado nació el gol que nadie esperaba. Corría el minuto 36 y un balón sin aparentes complicaciones en un centro de Kevin se convirtió en un cabezazo en propia puerta del central Aleix Coch ante el que nada pudo hacer Iván Moreno. Una jugada tan desafortunada como evitable. Una desgracia más después de lo vivido el pasado sábado ante el Europa en el Nuevo Mirador.

El mazazo aturdió pero no minó a un Algeciras que acabó el primer tiempo más cómodo, con más balón y con más presencia ante un Cartagena que tenía el guion encauzado. Los visitantes llegaron con un remate forzado de Rastrojo a un centro con el interior de Tomás. No bastaba para hacer daño.

Tras el intermedio, los rojiblancos salieron con algo más de mordiente, pero conscientes de que el Cartagena podía matar el partido como hizo. Los de Javi Vázquez arriesgaban en la salida del esférico y los albinegros apretaban al tiempo que refrescaban desde el banquillo.

Manín forcejea con un defensa del Cartagena. / Iván Urquizar / La Opinión de Murcia

De la ocasión de Obeng al 2-0

En una de sus arrancadas, el Algeciras tuvo la ocasión más clara hasta el momento para marcar. Corría el minuto 61 cuando Rastrojo inició el ataque y cedió a Obeng, que mandó por encima del marco y tuvo algo de impaciencia a la hora de finalizar. Lo que es el fútbol y lo que son las dinámicas. Poco más de un minuto llevaba Calderón en el campo, cuando puso un centro lateral que Rubén Serrano remató de cabeza anticipándose a toda la maraña defensiva algecirista. Esta vez no fue a balón parado, pero recordó a la acción del empate del Europa la semana pasada. Maldito partido.

El 2-0 hizo pupa y pudo el tercero en el minuto 75 en un ataque de Diego Gómez que salvó Iván Moreno. Los cambios dieron otra marcha al Algeciras y el Cartagena se acomodó con el resultado a falta de diez minutos. Los algeciristas tuvieron hasta tres oportunidades claras para marcar. Primero un paradón de Iván Martínez a un cabezazo de Manín a la salida de un córner, después el tiro al palo de Juanma con el meta ya batido y por último un trallazo de Mayorga que el guardameta local sacó con unas manos rápidas. Ni el tanto de la honrilla permitió el Efesé, el equipo que lo ha ganado todo en su estadio (cuatro de cuatro) y que se marchó a dormir líder del grupo II de la Primera Federación.