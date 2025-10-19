Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 8ª jornada

La octava jornada liguera del grupo II de la Primera Federación ha dejado un coliderato entre el Europa y el Cartagena, aunque el Atlético Madrileño tiene en su mano ponerse primero en solitario si gana su partido pendiente con el Hércules, el próximo día 22. El Sabadell se mantiene como único invicto del grupo y el Betis Deportivo consiguió su ansiada primera victoria. El Real Murcia toca fondo como farolillo rojo tras caer ante el Ibiza. El Eldense se cobró la primera destitución del curso al despedir a Javi Cabello.

La jornada abrió boca con doble ración el viernes. Golpe de autoridad del Sabadell en Alcorcón con un doblete de Javi López-Pinto, que limpió las telarañas de las porterías del Santo Domingo. Empezaron los alfareros avisando con un par de llegadas prometedoras hasta que López-Pinto sacó el látigo que tiene en la pierna derecha para adelantar a los arlequinados con un auténtico golazo en el minuto 25. El extremo se fabricó otra delicia de golpeo a la vuelta del descanso para poner un 0-2 que pesaba mucho a los de casa. Coscia, a la contra, cerró el triunfo a falta de media hora en una tarde aciaga para un Alcorcón que se topó con el larguero, con el imbatible Fuoli y hasta con el VAR. Se afianza en la zona noble con 14 puntos el invicto Sabadell de Ferran Costa y frena a un Alcorcón que venía creciendo y que se queda con 12 puntos.

En el turno de noche, el FC Cartagena doblegó al Algeciras CF en un Cartagonova que sigue de pleno victorioso esta temporada. El Algeciras se condenó en una primera parte reñida con un gol en propia puerta de Aleix Coch. Cuando los visitantes trataron de estirarse, los albinegros marcaron el segundo en un centro lateral rematado por Rubén Serrano. El Efesé dominó los tiempos y la situación ante un rival que pudo recortar diferencias en el último tramo, pero el palo y el inspirado Iván Martínez dejaron intacto el portal cartagenero. El Cartagena de Javi Rey durmió en el liderato con 15 puntos y se mantiene intratable en su feudo. Pierde fuelle el Algeciras de Javi Vázquez, estancado en los 8 puntos tras dos derrotas seguidas y tres jornadas sin ganar, además de una mala fortuna que chirría.

El sábado arrancó con la remontada del Hércules CF sobre el Villarreal B. Un alivio para el Rico Pérez y un salvavidas para Rubén Torrecilla, cuyo equipo venía además de una semana sin jugar por el aplazado de la jornada anterior. El partido comenzó torcido para los alicantinos cuando el mini submarino se adelantó en su primera llegada clara con un disparo desde la frontal del área, muy solo, de Diatta. El runrún del público no fue a más porque a los pocos minutos apareció Oriol Soldevila para igualar con su oportunismo dentro del área. El filial se estiró en la segunda mitad, pero el que acertó fue el Hércules en el minuto 82 con un balón que ganó Soldevila, el héroe de los blanquiazules y el encargado de rescatar a un equipo que suma hasta los 7 puntos, aunque seguirá en descenso (al menos hasta que dispute su partido pendiente el día 22). Cuarto revés del curso para el Villarreal B de David Albelda, con 8 puntos en la tabla.

Por la noche el Europa salvó un punto en su fortaleza del Nou Sardenya ante el Eldense. Los del barrio de Gracia tuvieron la primera gran oportunidad con un disparo al palo de Jordi Cano, pero fue el conjunto de Elda el que rompió el cerco al comienzo de la segunda parte con un balón cazado en el área por Fidel Chaves. El meta Ramón Vila lo paraba todo hasta que se vio envuelto en la acción polémica del encuentro: un despeje en el que salió de puños y se llevó por delante a Jordi Cano. El árbitro pitó penalti y expulsó al portero del Eldense. El pichichi Jordi Cano igualó en el minuto 84. Los de Elda atacaron con uno menos, de hecho Juan Flere salvó a los de casa con una parada crucial al final. El Europa buscó la épica como la semana anterior en Algeciras, pero esta vez se tuvo que conformar con el empate. Los de Aday Benítez se mantienen en cabeza con 15 puntos. El Eldense, con 10 puntos en mitad de la tabla, tomaron el domingo la drástica decisión de destituir a Javi Cabello como su entrenador.

La matinal del domingo brindó una entretenida goleada del Atlético Madrileño al Juventud Torremolinos. Los chicos de Fernando Torres regresaron del inesperado balón tan enchufados como siempre y con un mensaje de cariño para el lesionado Kostis, con rotura de ligamentos cruzados. Los colchoneros se adelantaron en el minuto 24 con un penalti que transformó Omar Janneh. La avalancha rojiblanca se plasmó con el segundo tanto, obra de Javi Boñar en un córner. El Torremolinos, sin embargo, reaccionó a la vuelta del intermedio y recortó distancias por medio de Fran Gallego. Pero el empuje malagueño se topó con la inspiracion de un filial con muchos recursos: Jorge Castillo cabeceó un centro lateral para poner el 3-1 en el minuto 67 para sentenciar. Cuarta victoria consecutiva de un Atlético Madrileño que se pone 14 puntos y el miércoles 22 puede alzarse líder en el partido pendiente con el Hércules. El Torremolinos, que acabó con diez por la expulsión de Climent, rompe su buena racha y se queda con 9 puntos.

El Nàstic de Tarragona dejó los puntos en casa ante el Tarazona en un partido que se resolvió con tres goles al filo del descanso. Los locales llevaron el peso dominador pero no lograron adelantarse hasta el minuto 44 con un derechazo desde fuera del área de Montalvo. Fue la chispa que encendió la mecha de un descuento de locos: el Tarazona igualó en el tiempo añadido (45+3) con una llegada que culminó y remató dos veces Ángel López-el ex del Algeciras-, pero aún quedaba tiempo para más porque los locales montaron un ataque y emergió Álex Jiménez para poner el 2-1 en el último suspiro (45+6). Poco más hubo que contar en una segunda mitad sin apenas acercamientos más allá de un balón parado de los visitantes que se marchó alto. Nuevo subidón para el Nàstic de Luis César, que sube hasta los 14 puntos. Y nuevo freno a domicilio de un Tarazona que cuenta con 10 puntos.

El Teruel hizo valer el factor cancha para vencer al Sevilla Atlético. Sin hacer mucho ruido, el equipo de Vicente Parras ha encadenado una fenomenal racha que contrasta con el bache del filial sevillista. Los de Jesús Galván pudieron adelantarse en la primera mitad con ocasiones de Oso o Miguel Sierra, que se toparon en la portería contraria con Alejandro Palop, hijo del exguardameta sevillista, que se estrenaba como titular. En la segunda parte, con las fuerzas más igualadas, Ayman decantó el encuentro al cabecerar un remate al que no pudo llegar Alberto Flores. Máxima efectividad para un Teruel que se eleva hasta los 13 puntos. Cuarta derrota para un Sevilla Atlético que se embarra en los puestos de descenso con 6 puntos.

De alegría en alegría. El Antequera enganchó su segunda victoria seguida, la primera de la temporada en El Maulí, tras batir al Marbella. Los locales encauzaron pronto la tarde en un centro de Biabiany que cazó en el segundo palo Nico Njalla para abrir la lata. Los verdiblancos comenzaron el segundo tiempo de la misma manera, aprovechando un regalo de los costasoleños, un fallo de Zinho que Osama Chit rentabilizó ante Vassi. El Marbella, no obstante, reaccionó con un zapatazo de Luis Alcalde para poner el 2-1 y meterse en el partido, pero fue el Antequera el que acertó, ya en la recta final, para redondear su felicidad con el tanto de Moha Bassele. Toma vuelo el Antequera de Abel Gómez hasta los 10 puntos, los mimos que suma el Marbella de Carlos de Lerma.

Muchas de las miradas del domingo estaban puestas en un partido cargado de drama entre dos grandes. El Real Murcia se hundió un poco más al caer ante el Ibiza en un partido en el que los visitantes jugaron con menos desde el minuto 10. El público del Enrique Roca acabó con abucheos y pidiendo el ceso de Joseba Etxeberria como entrenador. El cuadro de Paco Jémez, con el agua al cuello también, se encontró con la tempranera expulsión de Del Pozo, pero se recompuso. A la media hora, un saque de esquina en el que medió el VAR acabó con penalti a favor de los ibicencos que ejecutó Fede Vico. El Murcia salió con nuevos bríos del descanso y encerró a un Ibiza que, cuando más sufría, encontró la figura de Unai Medina para anotar el golazo del 0-2, el mazazo definitivo para los pimentoneros. Para echar más sal a la herida, los locales sufrieron un gol anulado a Cadorini en el minuto 67 y otro a Pedro Benito en el 84. Sale del bache el Ibiza de Jémez con 11 puntos y se hunde el Murcia con solo 6 puntos en el hoyo del descenso.

El Betis Deportivo cantó por fin su primera victoria liguera tras ganar por la mínima al Atlético Sanluqueño. El filial de Javi Medina rentabilizó un golazo de chilena de Yoan Koré en el minuto 39 para adelantarse en un partido igualado, con opciones para los dos lados y escaso acierto. Al margen de algunas acciones polémicas, el filial estuvo más cerca del gol en la segunda mitad, sobre todo con un zambombazo de Morante en el minuto 90 que se estrelló en un palo, antes de un eterno añadido de 14 minutos.